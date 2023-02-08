Щитов о словах Слуцкого про хоккей: «Футболисты в медийном плане более раскручены. Посмотрите на соцсети Златана и Овечкина – 50 млн подписчиков и 1,5 млн»

Теги Леонид Слуцкий Северсталь Вашингтон Никита Щитов Александр Овечкин НХЛ КХЛ Андрей Разин Хоккей

Никита Щитов поделился мнением о популярности футболистов в сравнении с хоккеистами.

– Как вы относитесь к высказываниям Леонида Слуцкого про хоккей?

– Думаю, что когда Слуцкий говорил «хоккей – локальная история», он имел в виду, что футбол является спортом номер один в мире. А то, что хоккеистов не видно в шлемах… Футболисты в медийном плане гораздо более раскручены.

Стоит просто посмотреть на соцсети Златана Ибрагимовича и Александра Овечкина, сколько у них подписчиков – 50 миллионов и 1,5 миллиона. Люди во всем мире любят футбол, и ничего плохого в этом нет. Про хоккей вряд ли знают в Африке.

– Хоккеистов надо больше раскручивать?

– У хоккеистов такой менталитет. Не все они публичные люди и открыто ведут соцсети. Кто-то переживает, что если выложит что-то интересное после игры, то ему будут писать болельщики.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин вел свой телеграм-канал, однако из-за результатов пришлось его закрыть. Но как интересно следить за бойцами MMA – они ведут блоги, выкладывают сторис, это часть шоу. А многим, в том числе молодому поколению, хочется узнать жизнь хоккеистов.

Поэтому, я считаю, надо больше открываться, уходить в медиа и ломать стереотипы. Сейчас все ушли в соцсети, и телевизор почти никто не включает, даже взрослые люди.

Поэтому надо больше интегрироваться в медиа, что будет интереснее для всех. Не надо бояться идти на контакт и с журналистами. Кто-то говорит, что мои слова вырвали из контекста, а потом обсуждали болельщики.

Но в каждом клубе есть пресс-атташе, кто порекомендует хорошего журналиста.

Проблем нет, надо быть более открытыми. Сама КХЛ тоже должна делать интересные проекты, в которых будут рассказывать об игроках, их жизни и интересах, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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12 комментариев

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Vitto
Ответ здоровяк
Доля правды в этом есть тоже. Баскетбол не сильно более популярен в мире относительно хоккея, а популярных спортсменов в этом виде в разы больше.
Баскетбол в разы популярнее хоккея. И в США и в Китае и во многих странах Европы первый или второй вид спорта по популярности.
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Пинающий Достоинства
Хоккей более взрослый и статусный спорт….
Отсюда и разница ….
Но на самом деле боссам хоккейным нужно добавлять, а не запрещать проводить ОТ и кубки мира с лучшими составами …!
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Teodrakis
Я вообще не знаю ни одного спортсмена игровых видов спорта, и считаю нормальным, когда какая то адекватная девушка не знает никаких Месси и Роналду. Если вам культы личности не по кайфу, то этого и не должно быть. Я вот люблю регби, играл в регби, но не знаю ни одного регбиста. Зачем. Раскрутка личностей жто не про любовь к спорту, а про изымание денег. И вон всякие ММА также со стороны выглядят кринжово, когда драчунов возвеличивают до суперзвезд за десяток боев, такая дичь, они как рэперы выглядят и только колхозные малолетки могут увидеть там что-то великое. И эти культы продолжаются когда спорт уже давно закончился.
Лучше вообще никого не знать, а самому заниматься. От спора чей кумир круче ноги не накачаются.
+1
-1
0
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counsel
Ответ Я всех их сделал
В футбол играет весь мир, от Гренландии до Тувалу, а кто играет в хоккей, десяток стран? Это реально чисто локальный зимний вид спорта, тот же баскетбол гораздо популярнее по миру и в него намного проще играть, так же как и в футболе нужен только мяч и какая-то площадка, а подобие корзины из чего угодно можно сделать. Чем доступнее спорт, тем он популярнее.
Ну Россия плюс США и Канада. Это совсем не мало.
0
0
0
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Англосакс и прочие американцы
Сравнение так себе. Овечкин 🤦🏼
Может, если б Овечкин не был тупым и не путинтимил, может подписчиков было бы раз в 10 больше.
+3
-6
-3
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Джон Хартсон
Ответ Winterburn
Может разница в том, что Златан раз в несколько дней в инстаграм что-то выкладывает, а Овечкин пару раз в год? То есть он просто тупо не ведет соц сети, потому что ему это не интересно. Кто будет подписываться на "мертвый" аккаунт, где еще заглавная фотография с Путиным?)))
разница в кол-ве аудитории)
у некоего Суббана - чей аккаунт регулярно пополняется - второй результат по кол-ву подписоты среди хоккеистов и там меньше миллиона подписчиков, просто потому что хоккей не так уж и интересен людям.
+1
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+1
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здоровяк
Ответ fatei4
Т.е. это не в том дело, что хоккеем в 50 раз меньше человек интересуется. Это всё раскрученность... ясно понятно
Доля правды в этом есть тоже. Баскетбол не сильно более популярен в мире относительно хоккея, а популярных спортсменов в этом виде в разы больше.
+1
0
+1
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Shadow1882
Странные сравнения. Златан много где играл и своим образом всегда привлекал внимание. Ни один хоккеист по харизме и рядом не стоит, наверное
+5
-4
+1
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Overkiller
Ответ fatei4
Т.е. это не в том дело, что хоккеем в 50 раз меньше человек интересуется. Это всё раскрученность... ясно понятно
Вы это сами придумали?

"он имел в виду, что футбол является спортом номер один в мире... ...Люди во всем мире любят футбол, и ничего плохого в этом нет. Про хоккей вряд ли знают в Африке."

Щитов констатирует факт различного уровня медийности и всё.
+7
-1
+6
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Я всех их сделал
В футбол играет весь мир, от Гренландии до Тувалу, а кто играет в хоккей, десяток стран? Это реально чисто локальный зимний вид спорта, тот же баскетбол гораздо популярнее по миру и в него намного проще играть, так же как и в футболе нужен только мяч и какая-то площадка, а подобие корзины из чего угодно можно сделать. Чем доступнее спорт, тем он популярнее.
+32
0
+32
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Winterburn
Может разница в том, что Златан раз в несколько дней в инстаграм что-то выкладывает, а Овечкин пару раз в год? То есть он просто тупо не ведет соц сети, потому что ему это не интересно. Кто будет подписываться на "мертвый" аккаунт, где еще заглавная фотография с Путиным?)))
+4
-3
+1
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fatei4
Т.е. это не в том дело, что хоккеем в 50 раз меньше человек интересуется. Это всё раскрученность... ясно понятно
+25
-8
+17
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