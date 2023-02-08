Щитов о словах Слуцкого про хоккей: «Футболисты в медийном плане более раскручены. Посмотрите на соцсети Златана и Овечкина – 50 млн подписчиков и 1,5 млн»
Никита Щитов поделился мнением о популярности футболистов в сравнении с хоккеистами.
– Как вы относитесь к высказываниям Леонида Слуцкого про хоккей?
– Думаю, что когда Слуцкий говорил «хоккей – локальная история», он имел в виду, что футбол является спортом номер один в мире. А то, что хоккеистов не видно в шлемах… Футболисты в медийном плане гораздо более раскручены.
Стоит просто посмотреть на соцсети Златана Ибрагимовича и Александра Овечкина, сколько у них подписчиков – 50 миллионов и 1,5 миллиона. Люди во всем мире любят футбол, и ничего плохого в этом нет. Про хоккей вряд ли знают в Африке.
– Хоккеистов надо больше раскручивать?
– У хоккеистов такой менталитет. Не все они публичные люди и открыто ведут соцсети. Кто-то переживает, что если выложит что-то интересное после игры, то ему будут писать болельщики.
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин вел свой телеграм-канал, однако из-за результатов пришлось его закрыть. Но как интересно следить за бойцами MMA – они ведут блоги, выкладывают сторис, это часть шоу. А многим, в том числе молодому поколению, хочется узнать жизнь хоккеистов.
Поэтому, я считаю, надо больше открываться, уходить в медиа и ломать стереотипы. Сейчас все ушли в соцсети, и телевизор почти никто не включает, даже взрослые люди.
Поэтому надо больше интегрироваться в медиа, что будет интереснее для всех. Не надо бояться идти на контакт и с журналистами. Кто-то говорит, что мои слова вырвали из контекста, а потом обсуждали болельщики.
Но в каждом клубе есть пресс-атташе, кто порекомендует хорошего журналиста.
Проблем нет, надо быть более открытыми. Сама КХЛ тоже должна делать интересные проекты, в которых будут рассказывать об игроках, их жизни и интересах, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Отсюда и разница ….
Но на самом деле боссам хоккейным нужно добавлять, а не запрещать проводить ОТ и кубки мира с лучшими составами …!
Лучше вообще никого не знать, а самому заниматься. От спора чей кумир круче ноги не накачаются.
Может, если б Овечкин не был тупым и не путинтимил, может подписчиков было бы раз в 10 больше.
у некоего Суббана - чей аккаунт регулярно пополняется - второй результат по кол-ву подписоты среди хоккеистов и там меньше миллиона подписчиков, просто потому что хоккей не так уж и интересен людям.
"он имел в виду, что футбол является спортом номер один в мире... ...Люди во всем мире любят футбол, и ничего плохого в этом нет. Про хоккей вряд ли знают в Африке."
Щитов констатирует факт различного уровня медийности и всё.