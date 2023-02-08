Грег Вышински: «Не считаю, что рекорд Гретцки по очкам не побить. НХЛ может сделать футбольные ворота – и Сергей Овечкин наберет 2858 баллов»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Журналист ESPN с сарказмом высказался о рекорде Уэйна Гретцки.

«Я не считаю, что рекорд Гретцки по набранным очкам в лиге не побить. Это нельзя сделать при нынешних правилах.

Но всегда есть возможность, что НХЛ кардинально поменяет игру (сделает постоянным формат «3 на 3», поставит футбольные ворота) в следующие 20 лет, и тогда Сергей Овечкин наберет 2858 очков», – написал Грег Вышински.

Сергей – сын нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Гретцки является рекордсменом по очкам в НХЛ. На его счету 2857 (894+1963) баллов в 1487 матчах в регулярных чемпионатах.

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3 комментария

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ni
Ну разве что футбольные ворота.
Ну и вратарей - на одного меньше.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iwer
Так вот чьи материалы любит читать Кожевников
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Козел ты , Грег. В какой хоккей играл Гретцки , какая кипа была у голкипера . Пошути над собой лучше .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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