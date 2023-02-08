Грег Вышински: «Не считаю, что рекорд Гретцки по очкам не побить. НХЛ может сделать футбольные ворота – и Сергей Овечкин наберет 2858 баллов»
Журналист ESPN с сарказмом высказался о рекорде Уэйна Гретцки.
«Я не считаю, что рекорд Гретцки по набранным очкам в лиге не побить. Это нельзя сделать при нынешних правилах.
Но всегда есть возможность, что НХЛ кардинально поменяет игру (сделает постоянным формат «3 на 3», поставит футбольные ворота) в следующие 20 лет, и тогда Сергей Овечкин наберет 2858 очков», – написал Грег Вышински.
Сергей – сын нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Гретцки является рекордсменом по очкам в НХЛ. На его счету 2857 (894+1963) баллов в 1487 матчах в регулярных чемпионатах.
Ну и вратарей - на одного меньше.