Каменский о КХЛ: «При начислении трех очков клубы убегали вперед, многие уже заранее отдыхали. А сейчас битва идет до последнего тура»

прокомментировал слова Андрея Назарова о системе начисления очков в КХЛ.

«Трехочковая система уже была. Вернуть ее или нет, должны решать хозяева клубов и КХЛ совместно. Я не знаток статистики, а здесь нужно смотреть ее. Сейчас сезон идет очень напряженный, борьба идет до последнего тура. И только после его завершения будет понятно, кто попадет в восьмерку, а кто нет.

Не скажу, что это выглядит бессмысленно, но этот вопрос требует глубокого изучения. А по той истории, которая была раньше, при начислении трех очков клубы убегали вперед, и заранее решалось, какие команды попадут в плей-офф. Многие уже заранее отдыхали, готовились к матчам на выбывание.

А сейчас в сезоне битва идет до последнего тура – это интересно и зрителям, и командам. Но все же я не говорю однозначное нет этому варианту. Просто есть факты, которые подтверждают, что интереснее борьба идет сейчас», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ.

Андрей Назаров: «Выступаю за возвращение трехочковой системы в КХЛ. Зрелищность увеличится, уберем эту скукоту в концовках»