Каменский о КХЛ: «При начислении трех очков клубы убегали вперед, многие уже заранее отдыхали. А сейчас битва идет до последнего тура»

Теги Андрей Назаров Валерий Каменский КХЛ правила Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал слова Андрея Назарова о системе начисления очков в КХЛ.

«Трехочковая система уже была. Вернуть ее или нет, должны решать хозяева клубов и КХЛ совместно. Я не знаток статистики, а здесь нужно смотреть ее. Сейчас сезон идет очень напряженный, борьба идет до последнего тура. И только после его завершения будет понятно, кто попадет в восьмерку, а кто нет.

Не скажу, что это выглядит бессмысленно, но этот вопрос требует глубокого изучения. А по той истории, которая была раньше, при начислении трех очков клубы убегали вперед, и заранее решалось, какие команды попадут в плей-офф. Многие уже заранее отдыхали, готовились к матчам на выбывание.

А сейчас в сезоне битва идет до последнего тура – это интересно и зрителям, и командам. Но все же я не говорю однозначное нет этому варианту. Просто есть факты, которые подтверждают, что интереснее борьба идет сейчас», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ.

Андрей Назаров: «Выступаю за возвращение трехочковой системы в КХЛ. Зрелищность увеличится, уберем эту скукоту в концовках»

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3 комментария

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забанинныйСевер12
На самом деле я тоже так думал, но не поленился и посчитал восток, результаты шокировали, всё оказалось ещё плотнее чем сейчас...
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Айвенго
Просто посмотрите на количество ничьих в этой лиге, где команды тупо съедают бюджетные деньги, и все станет ясно. Какую борьбу здесь увидел Каменский? Просто уровень сильно упал, гавно подравнялось.
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magentrumen
сейчас доги катают
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