Андрей Назаров: «Выступаю за возвращение трехочковой системы в КХЛ. Зрелищность увеличится, уберем эту скукоту в концовках»

Теги Спартак драки Андрей Назаров Динамо Минск КХЛ Шон Лалонде правила Чемпионат.com Марк Верба Хоккей

Андрей Назаров заявил, что выступает за возвращение трехочковой системы в КХЛ.

«Лично я выступаю за возвращение трехочковой системы подсчета очков в регулярном чемпионате КХЛ. Посмотрите сами: чем ближе конец регулярки, тем больше матчей, в которых третьи периоды превращаются в скучное, я бы даже сказал, печальное зрелище.

Командам выгодно набрать по одному баллу, а там уж в овертайме или на буллитах как получится, кто-то доберет второй. Ничего хорошего в этом нет.

При трехочковой системе зрелищность увеличится, ведь мы уберем эту скукоту в концовках. У команды, особенно если турнирное положение поджимает, появится резон биться за три очка, если она победит в основное время. Выиграет в овертайме или на буллитах – получит два, проиграет в основное время – ничего не получит. Соответственно, за поражения в овертайме или на буллитах начисляется по одному очку.

Но здесь отмечу один нюанс: если ты, как делают некоторые наши клубы, рискнул и снял вратаря в овертайме и играешь в формате «четыре на три», а затем проиграл, то тебе должны вообще не давать ни одного очка, а соперник получает два. От такой пагубной практики со снятием голкиперов зрелищность в овертаймах пропадает, нужно решать этот вопрос.

Это как в случае с запросом на офсайд: взял его справедливо – никаких санкций, ошибся – команда получила две минуты штрафа. Или вы думаете, что после возвращения к трехочковой системе лидеры сильно оторвутся и убегут вперед? Так они и сейчас убегают. Все это затевается прежде всего для середняков и команд из нижней части турнирной таблицы.

Кстати, на днях смотрел принципиальный с турнирной точки зрения матч между минским «Динамо» и «Спартаком». Шон Лалонде и Марк Верба провели отличный бой, порадовали болельщиков, выпустили пар и сражались за свои команды, а в итоге получили одноматчевые дисквалификации и денежные штрафы. Считаю, что это в корне неправильный подход», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
viktorpavlov70
Ответ Шлёма Презерман
Интересно, почему в НХЛ в ОТ вратаря не снимают. Что-то даже не припомню.
Практика снятия вратаря в ОТ началась как раз в НХЛ и продлилась по-моему 1 сезон. Долее боссы лиги смекнули, что зрелищность ОТ от этого сильно страдает и ввели правило, о котором говорит Назаров. Т.е. команда, пропустившая шайбу в пустые ворота, очков не получает вовсе. Желание рисковать и снимать вратаря в ОТ сразу пропало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Лучин
Ответ Шлёма Презерман
Интересно, почему в НХЛ в ОТ вратаря не снимают. Что-то даже не припомню.
Потому что если проиграют со снятым вратарём ноль очков получат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
barbarian1991
Ответ Шлёма Презерман
Интересно, почему в НХЛ в ОТ вратаря не снимают. Что-то даже не припомню.
Потому что за клоунаду имени Фёдорова там тупо не дадут очко, заработанное в основное время.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шлёма Презерман
Интересно, почему в НХЛ в ОТ вратаря не снимают. Что-то даже не припомню.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Я тоже за трех очковую систему. Странно что в НХЛ не так(
Ведь это реально справедливее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stanc_P
Да и матчей, где фаворит валяет дурака против более слабой команды, зная, что выиграет в ОТ и все равно заберет максимальные 2 очка, сократится
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stanc_P
Да, лиге нужно продавливать это решение. Пусть даже некоторые клубы против, как говорил Морозов. Но количество игр с овертаймами надоело
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZaharPetrovicUralez
Здесь он реально прав. Такое количество овертаймов , как сейчас, наталкивает на определенные мысли
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий