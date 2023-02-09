Андрей Назаров: «Выступаю за возвращение трехочковой системы в КХЛ. Зрелищность увеличится, уберем эту скукоту в концовках»

заявил, что выступает за возвращение трехочковой системы в КХЛ.

«Лично я выступаю за возвращение трехочковой системы подсчета очков в регулярном чемпионате КХЛ. Посмотрите сами: чем ближе конец регулярки, тем больше матчей, в которых третьи периоды превращаются в скучное, я бы даже сказал, печальное зрелище.

Командам выгодно набрать по одному баллу, а там уж в овертайме или на буллитах как получится, кто-то доберет второй. Ничего хорошего в этом нет.

При трехочковой системе зрелищность увеличится, ведь мы уберем эту скукоту в концовках. У команды, особенно если турнирное положение поджимает, появится резон биться за три очка, если она победит в основное время. Выиграет в овертайме или на буллитах – получит два, проиграет в основное время – ничего не получит. Соответственно, за поражения в овертайме или на буллитах начисляется по одному очку.

Но здесь отмечу один нюанс: если ты, как делают некоторые наши клубы, рискнул и снял вратаря в овертайме и играешь в формате «четыре на три», а затем проиграл, то тебе должны вообще не давать ни одного очка, а соперник получает два. От такой пагубной практики со снятием голкиперов зрелищность в овертаймах пропадает, нужно решать этот вопрос.

Это как в случае с запросом на офсайд: взял его справедливо – никаких санкций, ошибся – команда получила две минуты штрафа. Или вы думаете, что после возвращения к трехочковой системе лидеры сильно оторвутся и убегут вперед? Так они и сейчас убегают. Все это затевается прежде всего для середняков и команд из нижней части турнирной таблицы.

Кстати, на днях смотрел принципиальный с турнирной точки зрения матч между минским « » и « ». и провели отличный бой, порадовали болельщиков, выпустили пар и сражались за свои команды, а в итоге получили одноматчевые дисквалификации и денежные штрафы. Считаю, что это в корне неправильный подход», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.