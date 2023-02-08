Валерий Каменский: «Торпедо» может побороться за Кубке Гагарина. Отличная и молодая команда, показывающая комбинационный хоккей»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Каменский высказал мнение о том, может ли «Торпедо» выиграть Кубок Гагарина.

«Такой выстрел «Торпедо» в этом сезоне КХЛ в первую очередь заслуга Игоря Ларионова.

Но также не надо забывать про всю команду – тренерский штаб, хоккеистов, руководство. Все они делают совместную работу и причастны к прорыву нижегородцев. Все заслужили таких результатов.

Думаю, что «Торпедо» в этом году может побороться за победу в Кубке Гагарина.

Они сейчас на втором месте идут, поэтому почему нет? У них отличная, молодая команда, которая показывает хороший, комбинационный хоккей. Дай Бог им удачи в плей-офф.

Смог ли бы Ларионов тренировать в НХЛ, нужно спрашивать у самого Игоря.

Он очень хороший специалист, великий игрок и сейчас показывает, что тренерская работа у него получается. Я думаю, что с таким опытом он сможет работать везде и принести пользу любой команде», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

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1 комментарий

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Илья Илья
Адмирал может побороться за кг, ну и так далее
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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