Валерий Каменский: «Торпедо» может побороться за Кубке Гагарина. Отличная и молодая команда, показывающая комбинационный хоккей»

высказал мнение о том, может ли «Торпедо» выиграть .

«Такой выстрел «Торпедо» в этом сезоне в первую очередь заслуга .

Но также не надо забывать про всю команду – тренерский штаб, хоккеистов, руководство. Все они делают совместную работу и причастны к прорыву нижегородцев. Все заслужили таких результатов.

Думаю, что « » в этом году может побороться за победу в Кубке Гагарина.

Они сейчас на втором месте идут, поэтому почему нет? У них отличная, молодая команда, которая показывает хороший, комбинационный хоккей. Дай Бог им удачи в плей-офф.

Смог ли бы Ларионов тренировать в НХЛ, нужно спрашивать у самого Игоря.

Он очень хороший специалист, великий игрок и сейчас показывает, что тренерская работа у него получается. Я думаю, что с таким опытом он сможет работать везде и принести пользу любой команде», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.