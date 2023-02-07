Валерий Каменский: «Панарин показывает высокий уровень хоккея. На нем строится игра «Рейнджерс»

Валерий Каменский считает, что на Артемии Панарине строится игра «Рейнджерс».

Россиянин набрал 300 очков за команду в 236 играх – быстрее всех в истории клуба.

«Хочу поздравить Артемия с этим достижением. Он лидер команды, я смотрел много матчей с его участием. На нем строится игра «Рейнджерс». Панарин показывает высокий уровень хоккея.

Думаю, что до дедлайна у «Рейнджерс» есть время укрепиться. Вратарь у них сильный, нападение качественное. Команда у них молодая и амбициозная. «Рейнджерс» заявили о себе как о претенденте на Кубок Стэнли еще в том году, а в этом, думаю, будут еще сильнее», – сказал олимпийский чемпион и вице‑президент по развитию КХЛ.