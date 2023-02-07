Валерий Каменский: «Панарин показывает высокий уровень хоккея. На нем строится игра «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский Артемий Панарин Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский считает, что на Артемии Панарине строится игра «Рейнджерс».

Россиянин набрал 300 очков за команду в 236 играх – быстрее всех в истории клуба.

«Хочу поздравить Артемия с этим достижением. Он лидер команды, я смотрел много матчей с его участием. На нем строится игра «Рейнджерс». Панарин показывает высокий уровень хоккея.

Думаю, что до дедлайна у «Рейнджерс» есть время укрепиться. Вратарь у них сильный, нападение качественное. Команда у них молодая и амбициозная. «Рейнджерс» заявили о себе как о претенденте на Кубок Стэнли еще в том году, а в этом, думаю, будут еще сильнее», –  сказал олимпийский чемпион и вице‑президент по развитию КХЛ.

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1 комментарий

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AminO2
Обе передачи в матче с "Калгари" - это уровень Гретцки.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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