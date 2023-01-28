Михеев о травме колена: «Если бы я продолжал играть, то не был бы готов к тренировочному лагерю. Это мое решение»

объяснил, почему из-за травмы решил завершить выступления в этом сезоне .

28-летний форвард « » выбыл до конца сезона. Ему предстоит операция на передней крестообразной связке колена.

«Понимаю, что сейчас идет много разговоров о моем решении играть с травмой передней крестообразной связки.

Когда я получил травму на предсезонке, то прошел несколько тестов и понял, что могу играть, не причиняя себе большего вреда.

Дважды в неделю мы советовались с врачами команды о том, как идут дела. Я никогда не чувствовал давления, никогда не чувствовал себя хуже. Это было мое решение. Я хотел быть готовым к следующему сезону.

Если бы я продолжал играть, то не был бы готов к тренировочному лагерю», – написал нападающий «Ванкувера».

В своем первом сезоне за «Кэнакс» Илья набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах