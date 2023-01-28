Михеев об игре с травмой колена: «Упорно работали с медиками, чтобы найти способы. Это было испытанием»

рассказал о своей травме колена и предстоящей операции.

Сегодня было объявлено, что 28-летний форвард « » выбыл до конца сезона. Ему предстоит операция на передней крестообразной связке колена. Игрок получил травму еще прошлой осенью.

«Для меня это было испытанием, но мы упорно работали с медицинским штабом, чтобы найти способы, как можно сыграть с моим коленом. Конечно, это очень тяжелый момент.

Дело не в боли, а в силах и стабильности. Все в «Ванкувере» помогают, потому что это тяжело. Не могу говорить о сроках восстановления, мы будем идти шаг за шагом.

Я получил травму в первой игре в предсезонке, и тогда ты еще не знаешь, можешь играть или нет. Операция пройдет на следующей неделе, после чего предстоит большая работа», – сказал нападающий после матча с «Коламбусом» (5:2), в котором набрал 100-е очко в .