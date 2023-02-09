Вайсфельд о плотности таблицы на Востоке в КХЛ: «Это не связано с двухочковой системой. Уровень команд подравнялся»

высказался о плотности в таблице Востока в Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Не разделяю точку зрения, что плотность в таблице Восточной конференции связана с двухочковой системой начисления очков за победу. Считаю, это случилось потому, что уровень команд подравнялся.

А если бы кто-то действительно играл очень плохо или очень хорошо, было бы совершенно без разницы, три очка дают за победу или два. Посмотрите на таблицу Западной конференции, там же есть и явный лидер, и явный аутсайдер.

Если при трехочковой системе ты знаешь, что на кону в каждом матче три очка, то сейчас в розыгрыше появляется лишнее очко. Со спортивной точки зрения это просто нечестно, поэтому, на мой взгляд, такая система подсчета несправедлива. И я разделяю позицию, что надо возвращаться к старой системе. Я всегда был за нее», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.