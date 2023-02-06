Леонид Вайсфельд: «Николаев – нет тот персонаж, выводящий команду на следующий уровень. Не вижу доминирующих вратарей в КХЛ в этом чемпионате»

высказался о вратаре СКА .

– Должен ли за месяц до начала плей-офф тренерский штаб уже иметь какие-то постоянные звенья? Не мешает ли ротация состава?

– Опять-таки не исключено, что сейчас у тренеров главные мысли уже нацелены на плей-офф.

Можно сколько угодно ругать СКА за то, что питерцы проигрывают, но на всякий случай таблицу откройте, посмотрите, на каком они месте. Нет команд, которые чемпионат без поражений проходят. Так не бывает.

– Но с командами, которые строго играют в обороне, с тем же «Локомотивом» и ЦСКА, в чемпионате у армейцев все складывается непросто. Разве это не повод для опасения перед плей-офф?

– Тут вся проблема в том, что сейчас у СКА нет такой заточенности на результат.

Армейцы прекрасно понимают, что заняли первое место и начинают где-то какие-то вольности себе позволять в игре, могут недостаточно строго действовать.

У питерцев сейчас главная задача – хорошо выступить в плей-офф. В регулярке они уже все решили. Какие слабые места у СКА, если команда на первом месте идет?

– Неужели даже вратарскую линию СКА с Николаевым и Подъяпольским нельзя назвать слабым звеном?

– Нет, конечно. По сравнению с конкурентами. Откровенно говоря, я вообще не вижу каких-то доминирующих вратарей в КХЛ в этом чемпионате.

Не сказал бы, что тот же Николаев – слабый голкипер. Просто он не из тех персонажей, которые меняют команду, выводят ее на следующий уровень, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .