Леонид Вайсфельд: «Трактор» – главное разочарование сезона, у них в этой номинации конкурентов нет. Причины непонятны. Волков, наверное, разберется»

Теги Трактор Леонид Вайсфельд Алексей Волков КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Леонид Вайсфельд считает «Трактор» главным разочарованием сезона-2022/23.

«Главное разочарование сезона – «Трактор», у них в этой номинации даже конкурентов нет. Глядя со стороны, абсолютно непонятны причины. У них вроде все хорошо: опытный тренер, квалифицированный состав. Может быть, они играют в очень осторожный хоккей, может, надо больше действовать в атаке. Или тактика в принципе выбрана неправильная. 

Очевидных причин, которые на поверхности, нет. Значит, какие-то внутренние проблемы. Но это не просто так, наверняка, какая-то причина есть, но надо быть внутри команды. Сейчас Волкова назначили генеральным менеджером, он, наверное, разберется, что к чему», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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5 комментариев

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Артём Болгарин
Согласен полностью
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Рауль Галеев
здесь вина ТШ коню понятно, команда к сезону не была готова совершенно, в хоккей начали играть недавно, ставить физрука главным вообще тупость
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Andy
А Барыс разве не конкурент в этой номинации?
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heivani
Как сказать; вот попадут челябинцы в плей-📴,да как начнут потом всех выносить.:-)
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Richman95
Главный тренер?🧐
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