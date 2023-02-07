Леонид Вайсфельд: «Трактор» – главное разочарование сезона, у них в этой номинации конкурентов нет. Причины непонятны. Волков, наверное, разберется»
Леонид Вайсфельд считает «Трактор» главным разочарованием сезона-2022/23.
«Главное разочарование сезона – «Трактор», у них в этой номинации даже конкурентов нет. Глядя со стороны, абсолютно непонятны причины. У них вроде все хорошо: опытный тренер, квалифицированный состав. Может быть, они играют в очень осторожный хоккей, может, надо больше действовать в атаке. Или тактика в принципе выбрана неправильная.
Очевидных причин, которые на поверхности, нет. Значит, какие-то внутренние проблемы. Но это не просто так, наверняка, какая-то причина есть, но надо быть внутри команды. Сейчас Волкова назначили генеральным менеджером, он, наверное, разберется, что к чему», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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