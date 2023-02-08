Вайсфельд о селекционерах: «В «Ладе» у меня папа Григория Панина работал. Говорю ему: «Что ты мне везешь мусор пачками?»

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Леонид Вайсфельд рассказал о своем опыте работы с селекционерами. 

«В «Ладе» селекционером у меня работал папа Григория Панина. Я ему говорю: «Что ты мне везешь мусор пачками?». Он — мне: «Ну ты же скажешь, что я не работаю».

Да ты [Игоря] Григоренко одного привези и можешь курить целый год! Огромное количество молодых все равно не переваришь. Они ведь и друг другу развиваться не дают, как пауки в банке», – сказал бывший генменеджер тольяттинского клуба. 

Вайсфельд работал в «Ладе» с 2003 по 2005 год. В сезоне-2004/05 тольяттинцы стали вице-чемпионами России. 

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4 комментария

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Кеша
Ответ marshal .masha
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Мерзкий тип это факт . После Лады нигде не прижился
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marshal .masha
Ответ Кеша
Наслышан я , как ты в Ладе наработал. После Лады уже нигде долго не задерживался. Охарактеризовать молодых спортсменов «мусор пачками» - многое говорит о твоем духовном мире . И самое главное , с возрастом не поумнел , что даже перед журналистами не стесняешься в таких эпитетах . И ставишь себе в заслугу вот такое позорище . А ты кто такой чтобы к тебе Овечкиных и Малкиных привозили ?
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hardy33
Мусор пачками, пауки в банке - и это всё про молодых спортсменов. Вайсфельд показывает своё истинное лицо. Сам никогда не играл причём, и судейка был сомнительный вместе с Аниськой.
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+2
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heivani
А вот посмотришь на горьковское ,,Торпедо,, нынешнего образца, сколько там средний возраст игроков,22-23? А ничего не мешает им развиваться.Окучивают иногда и куда более мастеровитых команд.Не иногда,а стабильно.
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-2
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Кеша
Наслышан я , как ты в Ладе наработал. После Лады уже нигде долго не задерживался. Охарактеризовать молодых спортсменов «мусор пачками» - многое говорит о твоем духовном мире . И самое главное , с возрастом не поумнел , что даже перед журналистами не стесняешься в таких эпитетах . И ставишь себе в заслугу вот такое позорище . А ты кто такой чтобы к тебе Овечкиных и Малкиных привозили ?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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