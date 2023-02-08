Вайсфельд о селекционерах: «В «Ладе» у меня папа Григория Панина работал. Говорю ему: «Что ты мне везешь мусор пачками?»

рассказал о своем опыте работы с селекционерами.

«В «Ладе» селекционером у меня работал папа . Я ему говорю: «Что ты мне везешь мусор пачками?». Он — мне: «Ну ты же скажешь, что я не работаю».

Да ты [Игоря] одного привези и можешь курить целый год! Огромное количество молодых все равно не переваришь. Они ведь и друг другу развиваться не дают, как пауки в банке», – сказал бывший генменеджер тольяттинского клуба.

Вайсфельд работал в «Ладе» с 2003 по 2005 год. В сезоне-2004/05 тольяттинцы стали вице-чемпионами России.