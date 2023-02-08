«Не согласен, что Овечкин похож на Роналду, когда в «Реале» играли на его результативность». Терещенко сравнил Александра с Криштиану

сравнил с Криштиану Роналду.

37-летний капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).

«Повлияет ли на результаты « » нацеленность на личные достижения Овечкина? Весь «Вашингтон» играет на то, чтобы Саша побил рекорд Гретцки, это видно невооруженным глазом. Не думаю, что это сильно скажется на результатах команды, но факт, что «Вашингтон» заинтересован в том, чтобы Овечкин больше забивал.

Мое мнение такое: если у команды будет результат, то и у Саши будет результативность. Команда – это организм, который живет и должен работать. Да, на Овечкина играют, но никуда от этого не денешься.

Я не согласен, что Овечкин похож на Роналду, когда в «Реале» играли на его результативность. Он много забивал, потому что в потрясающем состоянии были Марсело, Рамос, Кроос, Каземиро – это люди, которые вели игру и давали Роналду забивать.

Это к разговору о партнерах. Это игроки, которые давали и командные результаты, и статистику отдельного футболиста», – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России.