«Не согласен, что Овечкин похож на Роналду, когда в «Реале» играли на его результативность». Терещенко сравнил Александра с Криштиану

Теги Вашингтон Криштиану Роналду Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Алексей Терещенко сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду. 

37-летний капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894). 

«Повлияет ли на результаты «Вашингтона» нацеленность на личные достижения Овечкина? Весь «Вашингтон» играет на то, чтобы Саша побил рекорд Гретцки, это видно невооруженным глазом. Не думаю, что это сильно скажется на результатах команды, но факт, что «Вашингтон» заинтересован в том, чтобы Овечкин больше забивал. 

Мое мнение такое: если у команды будет результат, то и у Саши будет результативность. Команда – это организм, который живет и должен работать. Да, на Овечкина играют, но никуда от этого не денешься. 

Я не согласен, что Овечкин похож на Роналду, когда в «Реале» играли на его результативность. Он много забивал, потому что в потрясающем состоянии были Марсело, Рамос, Кроос, Каземиро – это люди, которые вели игру и давали Роналду забивать.

Это к разговору о партнерах. Это игроки, которые давали и командные результаты, и статистику отдельного футболиста», – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России. 

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16 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Konvicted
конечно не похож, был бы похож, Вашингтон выиграл бы с ним 4 кубка Стэнли.
и ещё выиграл бы чемпионат северной Америки не?😂
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Konvicted
конечно не похож, был бы похож, Вашингтон выиграл бы с ним 4 кубка Стэнли.
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Marcus-light
Ответ Barsa! bolshe chem klub
да ещё... Роналду занимает первое место по попыткам дриблинга и забил больше всех воздухом переправляя мяч в ворота
Такие некоторые комментаторы душные в попытках кого-то принизить. Оказывается и голевые должны быть исключительно на уровне Кевина де Брюйне. Рассказать как Герд Мюллер забил все свои голы или Томас Мюллер отдает кучу голевых?
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AF007
Ответ Decard Show
Ты опять что то употреблял? Португалец7 и до модрича взял Лч и ЗМ и без него выиграл Евро! Кстати, в последнее время отмечается омоложение подростковой наркомании, некоторые дети вроде вас начинают пробовать психоактивные вещества уже в возрасте 12-13 лет. Подростковая наркомания имеет особый статус. Т.е. в отличие от взрослых, у подростков это заболевание развивается быстрее и приводит к более губительным последствиям. Так, даже 1-2 приема наркотиков могут вызвать тяжелую степень зависимости и начинает нести бред
>у подростков это заболевание развивается быстрее

По тебе оно и видно
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Decard Show
Ответ Барсик Юрана
Кринж без Модрича 0, а Овечкин сам может решать
Ты опять что то употреблял? Португалец7 и до модрича взял Лч и ЗМ и без него выиграл Евро! Кстати, в последнее время отмечается омоложение подростковой наркомании, некоторые дети вроде вас начинают пробовать психоактивные вещества уже в возрасте 12-13 лет. Подростковая наркомания имеет особый статус. Т.е. в отличие от взрослых, у подростков это заболевание развивается быстрее и приводит к более губительным последствиям. Так, даже 1-2 приема наркотиков могут вызвать тяжелую степень зависимости и начинает нести бред
+1
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Dragon10
Хоть бы привели для сравнения процент забитых с пенальти у Роналду, и процент заброшенных с буллитов у Овечкина.
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AF007
Ответ alexis2020
Тем не менее Роналду лучший по голевым передачам в истории Лиги чемпионов
Там практически 100% голевых это стыд и позор. Либо одноклеточные навесы/прострелы, либо скидки назад, либо корявые удары
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Дядя ТУРА
Ответ Игорь Климов
Как оказалось,Терещенко отлично разбирается в футболе.
а ты нет))
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AF007
>весь «Вашингтон» играет на то, чтобы Саша побил рекорд Гретцки

>он много забивал, потому что в потрясающем состоянии были Марсело, Рамос, Кроос, Каземиро

>я не согласен, что Овечкин похож на Роналду

Ладно
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Игорь Климов
Ответ Барсик Юрана
Кринж без Модрича 0, а Овечкин сам может решать
Согласен с твоим мнением!
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Игорь Климов
Как оказалось,Терещенко отлично разбирается в футболе.
+3
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Кеша
Абсолютно не корректное сравнение . Овечкин это Овечкин , а Роналду это Роналду. Зачем впихивать невпихуемое .
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Ярик01
В тексте укажите, кто такой Алексей Терещенко ...
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ alexis2020
Тем не менее Роналду лучший по голевым передачам в истории Лиги чемпионов
да ещё... Роналду занимает первое место по попыткам дриблинга и забил больше всех воздухом переправляя мяч в ворота
+2
-1
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Барсик Юрана
Кринж без Модрича 0, а Овечкин сам может решать
+5
-6
-1
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alexis2020
Тем не менее Роналду лучший по голевым передачам в истории Лиги чемпионов
+2
-4
-2
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