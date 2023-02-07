Илья Самсонов: «В России внимание к рекорду Овечкина больше, чем в Канаде. Тут на первом плане Мэттьюс, Макдэвид, канадские команды»
Илья Самсонов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).
– Ребята, которые играют в США, говорят, что рекорд Овечкина – тема номер один в программах о хоккее. В Канаде так же?
– Я сейчас особо прессу не читаю. В этом году для себя решил, что не хочу лишним голову забивать. Но, конечно, захожу смотреть, как «Магнитка» играет, что-то на глаза попадается, в основном про КХЛ.
Мне кажется, в России внимание к рекорду Овечкина больше, чем в Канаде. Тут все равно на первом плане Мэттьюс, Макдэвид, канадские команды, – сказал вратарь «Торонто».
В американских командах говорят это тема номер один в программах,в Канаде также?
Мне кажется в России больше следят за рекордом,чем здесь))
Занавес)