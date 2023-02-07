Илья Самсонов: «В России внимание к рекорду Овечкина больше, чем в Канаде. Тут на первом плане Мэттьюс, Макдэвид, канадские команды»

Теги Металлург Мг Торонто Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ рекорды Коннор Макдэвид Илья Самсонов Остон Мэттьюс Хоккей

Илья Самсонов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).

– Ребята, которые играют в США, говорят, что рекорд Овечкина – тема номер один в программах о хоккее. В Канаде так же?

– Я сейчас особо прессу не читаю. В этом году для себя решил, что не хочу лишним голову забивать. Но, конечно, захожу смотреть, как «Магнитка» играет, что-то на глаза попадается, в основном про КХЛ.

Мне кажется, в России внимание к рекорду Овечкина больше, чем в Канаде. Тут все равно на первом плане Мэттьюс, Макдэвид, канадские команды, – сказал вратарь «Торонто».

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11 комментариев

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Александр Иванов
Ответ e1ther - e1ther
Ясно-понятно)я про данное интервью ты про мое мировосприятие)свободен)
Вот я как раз про интервью) а тебя "Ильюша" позабавил) свободен)
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e1ther - e1ther
Ответ Александр Иванов
Ты просто услышал то что хотел услышать - утверждение журналиста "В американских командах говорят это тема номер один в программах,в Канаде также?" Но это все лишь вопрос и мнение журналиста, а то что есть на самом деле, и что озвучил Илья, для тебя это заблуждение, потому что противоречит твоей картинке мира.
Ясно-понятно)я про данное интервью ты про мое мировосприятие)свободен)
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Atlichna
И сибирским скуфам должна быть радость в жизни
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Александр Иванов
Ответ e1ther - e1ther
А так конечно забавно,Илюша,Илюша)) В американских командах говорят это тема номер один в программах,в Канаде также? Мне кажется в России больше следят за рекордом,чем здесь)) Занавес)
Ты просто услышал то что хотел услышать - утверждение журналиста "В американских командах говорят это тема номер один в программах,в Канаде также?" Но это все лишь вопрос и мнение журналиста, а то что есть на самом деле, и что озвучил Илья, для тебя это заблуждение, потому что противоречит твоей картинке мира.
+4
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+2
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e1ther - e1ther
Ответ Чтозахочу Тоинебуду
этак тебя скоробило от того что до рекорда никому и дела нет кроме как за поребриком:))
Дк ты прочти исчо раз вопрос, который ему задали)голова ты))
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Чтозахочу Тоинебуду
Ответ e1ther - e1ther
Да ладно? в Канаде болеют за канадские команды и канадских игроков?не может быть
этак тебя скоробило от того что до рекорда никому и дела нет кроме как за поребриком:))
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андрэ
ну так побите рекорда одна из главных побед деда по итогу будет
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Фут.Боль
Думаю, больше всех за рекордом Овечкина следит один новоиспеченный житель Франции.
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#nikon
а чехи гордятся Ягром
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e1ther - e1ther
А так конечно забавно,Илюша,Илюша))

В американских командах говорят это тема номер один в программах,в Канаде также?

Мне кажется в России больше следят за рекордом,чем здесь))

Занавес)
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-7
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e1ther - e1ther
Да ладно? в Канаде болеют за канадские команды и канадских игроков?не может быть
+2
-6
-4
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