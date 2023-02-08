У Эрика Карлссона 46 матчей с 3+ очками за карьеру. Он делит 14-е место среди защитников в истории НХЛ

У Эрика Карлссона 46 матчей с 3+ очками за карьеру.

Сегодня шведский защитник «Сан-Хосе» забросил шайбу и сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:3 ОТ).

В текущем сезоне на его счету 69 (17+52) очков в 52 матчах.

Лидером среди защитников в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками является Пол Коффи (169).

За ним следуют Рэй Бурк (120), Бобби Орр (111), Дени Потвен (98), Эл Макиннис (91), Фил Хаусли (75), Брайан Лич (66), Ларри Мерфи (60), Брэд Парк (58), Никлас Лидстрем (54), Ларри Робинсон (51), Рид Ларсон (49), Даг Уилсон (47).

Карлссон обогнал Берье Сальминга (45) и сравнялся с Крисом Челиосом и Гэри Сутером (по 46). Он делит с ними 14-е место.

Среди действующих защитников в тройку входят Виктор Хедман («Тампа», 35) и Крис Летанг («Питтсбург», 28).

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