У Эрика Карлссона 46 матчей с 3+ очками за карьеру. Он делит 14-е место среди защитников в истории НХЛ

Теги рейтинги Сан-Хосе Крис Челиос НХЛ Эрик Карлссон Берье Сальминг Гэри Сутер Хоккей

У Эрика Карлссона 46 матчей с 3+ очками за карьеру.

Сегодня шведский защитник «Сан-Хосе» забросил шайбу и сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:3 ОТ). 

В текущем сезоне на его счету 69 (17+52) очков в 52 матчах. 

Лидером среди защитников в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками является Пол Коффи (169). 

За ним следуют Рэй Бурк (120), Бобби Орр (111), Дени Потвен (98), Эл Макиннис (91), Фил Хаусли (75), Брайан Лич (66), Ларри Мерфи (60), Брэд Парк (58), Никлас Лидстрем (54), Ларри Робинсон (51), Рид Ларсон (49), Даг Уилсон (47). 

Карлссон обогнал Берье Сальминга (45) и сравнялся с Крисом Челиосом и Гэри Сутером (по 46). Он делит с ними 14-е место. 

Среди действующих защитников в тройку входят Виктор Хедман («Тампа», 35) и Крис Летанг («Питтсбург», 28). 

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2 комментария

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Mikl_5555
дааа,пропеллер любит 3шку плюнуть.. прямо в душу..
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Евгений Иванов
Всё-таки здоровый Карлссон доминатор в средней зоне. Жаль, что Влэшик развалился раньше времени - с его цепкостью и строгостью в обороне и атакующими скиллами Эрика могли бы быть лучшей, и самой дорогой, парой защитников в лиге.
+3
0
+3
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