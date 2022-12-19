Эрик Карлссон набрал 700-е очко в НХЛ. Он 3-й шведский защитник в истории с таким достижением

набрал 700-е очко в .

Защитник « » отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:5).

В активе 32-летнего игрока стало 41 (12+29) очко в 33 играх текущего сезона.

В карьере – 701 (165+536) очко в 871 матче. Быстрее до такой отметки среди защитников добрались 11 человек, среди которых последним на сегодня был Брайан Лич (1998 год, за 725 игр).

Кроме того, Карлссон стал 3-м шведским защитником с таким достижением. Больше очков лишь у (1142 в 1564 играх) и (787 в 1148).