Карлссон – 5-й защитник в истории НХЛ с передачами в 14 играх подряд. Его серия матчей с очками – рекордная для «Сан-Хосе»

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Эрик Карлссон – 5-й защитник в истории НХЛ с передачами в 14 играх подряд.

Шведский защитник ассистировал Стивену Лоренцу при второй шайбе «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:5 ОТ).

32-летний игрок отметился очками и передачами в 14 играх подряд. У него 22 (2+20) балла на этом отрезке. 

Его результативная серия является рекордной для «Шаркс». До него лучшими достижениями владели Роб Годро (1992/93, 12 игр) и Джонатан Чичу (2005/06, 12). 

Кроме того, Карлссон стал всего лишь пятым защитником в истории НХЛ с передачами в 14 играх подряд. 

До него такое удавалось Полу Коффи («Эдмонтон», 1985/86, 17 игр), Брайану Личу («Рейнджерс», 1991/92, 15 игр), Филу Хаусли («Виннипег», 1992/93, 14 матчей) и Бобби Орру («Бостон», 1970/71, 14 матчей). 

В 40 матчах сезона на счету Карлссона 54 (13+41) очка. Это максимальный результат для защитника на таком отрезке с сезона-1990/91, когда Эл Макиннис из «Калгари» имел в активе 55 (18+37) баллов. 

1 комментарий

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АРХАТ
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У Роба Годро весьма заурядная карьера получилась - 231 игра и 105 очков.
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