Министр труда США Уолш покинет администрацию Байдена, чтобы возглавить профсоюз игроков НХЛ (AP)

Министр труда США Уолш покинет администрацию Байдена, чтобы возглавить профсоюз игроков НХЛ.

ищет нового исполнительного директора, который должен стать преемником Доналда Фера.

74-летний Фер, занимающий свой пост с 2010 года, объявил о предстоящем уходе в прошлом году. До работы в хоккее он в течение 32 лет был главой профсоюза бейсбольной лиги MLB.

55-летний Уолш до получения министерского поста в администрации Джо Байдена был мэром Бостона. Он избрался на этот пост в 2014 году.

Отмечается, что политик является давним болельщиком «Брюинс».

Для утверждения нового главы профсоюза необходимо, чтобы его кандидатуру поддержали как минимум 18 представителей клубов из 32.

«Я встречался с Марти пару раз, когда он был мэром Бостона, но больше мне нечего добавить. Я не буду комментировать, кто может быть или не быть следующим исполнительным директором профсоюза.

Это было бы неуместно, и если бы я зашел достаточно далеко, то мог бы нарушить федеральное трудовое законодательство.

Дело в том, что мы очень уважительно относимся к тому, что делают игроки. Они занимаются выбором нового исполнительного директора так, как считают нужным. Кто бы это ни был, мы будем работать с ним», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.