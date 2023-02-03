Министр труда США Уолш – главный кандидат на должность главы профсоюза игроков НХЛ (Даррен Дрегер)

Министр труда США Марти Уолш – главный кандидат на должность главы профсоюза игроков .

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

игроков ищет нового исполнительного директора, который должен стать преемником Доналда Фера.

74-летний Фер, занимающий свой пост с 2010 года, объявил о предстоящем уходе в прошлом году. До работы в хоккее он в течение 32 лет был главой профсоюза бейсбольной лиги MLB.

55-летний Уолш до получения министерского поста в администрации Джо Байдена был мэром Бостона. Он избрался на этот пост в 2014 году.

Для утверждения нового главы профсоюза необходимо, чтобы его кандидатуру поддержали как минимум 18 представителей клубов из 32.