Ротенберг после 2:3 от «Металлурга»: «У СКА сильнейшие вратари. Виноват всегда не голкипер, а кто дал бросить. Классика хоккея»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Владислав Подъяпольский Чемпионат.com Филипп Майе Дмитрий Николаев Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против «Металлурга» (2:3).

«Боевая игра, организованный соперник, системная команда. Хороший опыт и подготовка к плей-офф. Начали не так, как хотели, где-то выпали из тонуса после серьезных домашних матчей. Другой размер площадки, это вносит коррективы в тактику.

Сегодня у нас были ошибки в первых двух периодах, третий период здорово сыграли, выиграли 2:0, проявили характер. Пришлось внести изменения в звенья. У нас много травмированных, надеемся, все вернутся к плей-офф. Готовимся к плей-офф, у нас есть резервы.

Что сказал перед третьим периодом, пусть останется внутри команды. Очень рады, что команда так отреагировала на слова, мы увидели другую команду. Если будем так играть, как в третьем периоде, у нас не будет вопросов по результату.

Беспокоит ли вратарская линия? Вы как считаете, у кого сильнейшая вратарская линия в лиге? По-моему, у нас оба вратаря сильнейшие, мы им доверяем. Бывают разные ситуации, но виноват всегда не вратарь, а кто дал бросить. Классика хоккея.

У нас сильнейшие вратари и имеют серьезный опыт, не раз это доказывали. Команда идет на первом месте, этим все сказано», – сказал главный тренер СКА.

СКА проиграл 4 из 5 последних матчей

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5 комментариев

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KRUG
Виноват тот, кто тебе диплом тренера выписал.
+1
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Curry30
ну конечно, бизнесмену всегда лучше знать, как играть команде и где недорабатывают игроки) противно и нет абсолютно никакого желания поддерживать родную команду, осознавая, что там во главе вот этот дилетантище, позорище
+2
0
+2
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povestok.net
Ответ Кеша
«У СКА сильнейшие вратари. Виноват всегда не голкипер , а кто дал бросить. Классика хоккея» Р.Б.Ротенберг . У СКА даже голы пропущенные не системные . РжунИмАгу.
спросите у Кличко, что это значит 😀
+1
0
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Кеша
«У СКА сильнейшие вратари. Виноват всегда не голкипер , а кто дал бросить. Классика хоккея» Р.Б.Ротенберг . У СКА даже голы пропущенные не системные . РжунИмАгу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
povestok.net
чел не понимает, что с каждым своим интервью настраивает всю Россию болеть против СКА
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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