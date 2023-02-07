Ротенберг после 2:3 от «Металлурга»: «У СКА сильнейшие вратари. Виноват всегда не голкипер, а кто дал бросить. Классика хоккея»

высказался после матча против « » (2:3).

«Боевая игра, организованный соперник, системная команда. Хороший опыт и подготовка к плей-офф. Начали не так, как хотели, где-то выпали из тонуса после серьезных домашних матчей. Другой размер площадки, это вносит коррективы в тактику.

Сегодня у нас были ошибки в первых двух периодах, третий период здорово сыграли, выиграли 2:0, проявили характер. Пришлось внести изменения в звенья. У нас много травмированных, надеемся, все вернутся к плей-офф. Готовимся к плей-офф, у нас есть резервы.

Что сказал перед третьим периодом, пусть останется внутри команды. Очень рады, что команда так отреагировала на слова, мы увидели другую команду. Если будем так играть, как в третьем периоде, у нас не будет вопросов по результату.

Беспокоит ли вратарская линия? Вы как считаете, у кого сильнейшая вратарская линия в лиге? По-моему, у нас оба вратаря сильнейшие, мы им доверяем. Бывают разные ситуации, но виноват всегда не вратарь, а кто дал бросить. Классика хоккея.

У нас сильнейшие вратари и имеют серьезный опыт, не раз это доказывали. Команда идет на первом месте, этим все сказано», – сказал главный тренер СКА.

СКА проиграл 4 из 5 последних матчей