Роман Ротенберг: «Зыков мог завершить карьеру. У него сотрясение мозга, перелом носовых пазух, сломана верхняя челюсть»

ответил на вопрос о травме .

Нападающий СКА получил повреждение в первом смене игры Фонбет чемпионата против « ».

– Что сейчас с Зыковым, который попал в стык с ?

– Точный диагноз будет известен позднее. Но там все могло быть гораздо хуже.

Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял. Их больше нет. При этом есть серьезное сотрясение мозга.

– Так в чем же везение?

– В том, что Зыков вообще мог завершить карьеру или вылетел бы до конца сезона, что уже произошло с несколькими игроками СКА.

Вспомните, какую страшную травму в ВХЛ получил молодой нападающий Кирилл Танков, когда его толкнули в спину на борт. Его жизнь висела на волоске.

Зыков с сотрясением лежит в больнице, и непонятно, когда он снова сможет играть в хоккей. Но нам очень повезло, что Валентин – крепкий парень. Мы желаем ему крепкого здоровья и ждем, когда он вернется в состав.

Есть надежда, что Зыков вернется через пару месяцев, но там будет уже глубокий плей‑офф, и играть придется в маске. Это лишь шанс, мы пока точно не знаем, ситуация находится в динамике. Но мы верим в лучшее, – сказал главный тренер СКА.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб