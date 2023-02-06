Роман Ротенберг: «Зыков мог завершить карьеру. У него сотрясение мозга, перелом носовых пазух, сломана верхняя челюсть»

Теги Ак Барс СКА Александр Радулов КХЛ Роман Ротенберг Валентин Зыков Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о травме Валентина Зыкова.

Нападающий СКА получил повреждение в первом смене игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

– Что сейчас с Зыковым, который попал в стык с Радуловым?

– Точный диагноз будет известен позднее. Но там все могло быть гораздо хуже.

Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял. Их больше нет. При этом есть серьезное сотрясение мозга.

– Так в чем же везение?

– В том, что Зыков вообще мог завершить карьеру или вылетел бы до конца сезона, что уже произошло с несколькими игроками СКА.

Вспомните, какую страшную травму в ВХЛ получил молодой нападающий Кирилл Танков, когда его толкнули в спину на борт. Его жизнь висела на волоске.

Зыков с сотрясением лежит в больнице, и непонятно, когда он снова сможет играть в хоккей. Но нам очень повезло, что Валентин – крепкий парень. Мы желаем ему крепкого здоровья и ждем, когда он вернется в состав.

Есть надежда, что Зыков вернется через пару месяцев, но там будет уже глубокий плей‑офф, и играть придется в маске. Это лишь шанс, мы пока точно не знаем, ситуация находится в динамике. Но мы верим в лучшее, – сказал главный тренер СКА.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

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5 комментариев

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крок 58
Ответ Dr Gonzo
Развести руки в стороны, смиренно принять на себя удар от летевшего на него сломя голову Зыкова, ну и получить серьезную травму (сотрясение там было практически гарантированное). Ну комментатор выше видимо этого хотел. Зыкову здоровья, но он во всем виноват сам. Когда он на максимальной скорости полетел в стоячего соперника, весь вопрос был в том, кто именно из них получит травму. Так как он ещё и подготовиться к контакту в отличие от Радулова не сумел, травма получилась очень серьезной. Очень обидно, но любые обвинения в адрес Радулова здесь смешны. Зыков спровоцировал опасный контакт, и только он нарушал в этом моменте правила (хиты после такого разгона в хоккее запрещены).
Спасибо))).. Да ну конечно.. сам к Радулову неоднозначно как к человеку.. но здесь то куда ему деваться было.. удивляет количество обвинений в его адрес… Юдин этот вообще запредельно..
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Dr Gonzo
Ответ крок 58
Ну вот реально-что мог Радулов сделать? Какой выход был?
Развести руки в стороны, смиренно принять на себя удар от летевшего на него сломя голову Зыкова, ну и получить серьезную травму (сотрясение там было практически гарантированное). Ну комментатор выше видимо этого хотел.
Зыкову здоровья, но он во всем виноват сам. Когда он на максимальной скорости полетел в стоячего соперника, весь вопрос был в том, кто именно из них получит травму. Так как он ещё и подготовиться к контакту в отличие от Радулова не сумел, травма получилась очень серьезной. Очень обидно, но любые обвинения в адрес Радулова здесь смешны. Зыков спровоцировал опасный контакт, и только он нарушал в этом моменте правила (хиты после такого разгона в хоккее запрещены).
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Ну вот реально-что мог Радулов сделать? Какой выход был?
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+2
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Mechel**
Радулову гопнику это обязательно аукнется
+1
-4
-3
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Игорь Климов
Полноценного выздоровления и возвращения в хоккей Зыкову!
+2
0
+2
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