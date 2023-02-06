Роман Ротенберг: «Зыков мог завершить карьеру. У него сотрясение мозга, перелом носовых пазух, сломана верхняя челюсть»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о травме Валентина Зыкова.
Нападающий СКА получил повреждение в первом смене игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
– Что сейчас с Зыковым, который попал в стык с Радуловым?
– Точный диагноз будет известен позднее. Но там все могло быть гораздо хуже.
Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял. Их больше нет. При этом есть серьезное сотрясение мозга.
– Так в чем же везение?
– В том, что Зыков вообще мог завершить карьеру или вылетел бы до конца сезона, что уже произошло с несколькими игроками СКА.
Вспомните, какую страшную травму в ВХЛ получил молодой нападающий Кирилл Танков, когда его толкнули в спину на борт. Его жизнь висела на волоске.
Зыков с сотрясением лежит в больнице, и непонятно, когда он снова сможет играть в хоккей. Но нам очень повезло, что Валентин – крепкий парень. Мы желаем ему крепкого здоровья и ждем, когда он вернется в состав.
Есть надежда, что Зыков вернется через пару месяцев, но там будет уже глубокий плей‑офф, и играть придется в маске. Это лишь шанс, мы пока точно не знаем, ситуация находится в динамике. Но мы верим в лучшее, – сказал главный тренер СКА.
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Зыкову здоровья, но он во всем виноват сам. Когда он на максимальной скорости полетел в стоячего соперника, весь вопрос был в том, кто именно из них получит травму. Так как он ещё и подготовиться к контакту в отличие от Радулова не сумел, травма получилась очень серьезной. Очень обидно, но любые обвинения в адрес Радулова здесь смешны. Зыков спровоцировал опасный контакт, и только он нарушал в этом моменте правила (хиты после такого разгона в хоккее запрещены).