Андрей Мартемьянов: «На Востоке все команды заслуживают выйти в плей-офф. Давно не видел такого накала»

высказался после матча с « » (4:5 Б).

«Откровенно говоря, еще по разминке чувствовалось, что часть наших игроков не готова к таким боевым матчам. Надо отдать должное соперникам – они вышли как на последний бой, много силовых приемов проводили. Мы частично к этому оказались не готовы.

Но плюс в том, что другая часть ребят билась до конца. Одно очко – это хорошо, но я не удовлетворен подготовкой команды. Это я сказал парням в глаза в раздевалке.

Почему «Трактор» такой неудобный соперник для «Сибири»? Они сильнее нас играют, вот и все. Они забивают, а мы не забиваем. Когда мы обыгрываем серьезные команды, такие вопросы почему-то не задают. В прошлом сезоне мы для «Трактора» были неудобной командой, теперь – он для нас. Не знаю, что там у них за проблемы с выходом в плей-офф, но мастеровитых парней хватает.

В этом сезоне на Востоке выйти в плей-офф заслуживают все команды. Такого накала я очень давно не видел. Поставить галочку, что мы вышли в плей-офф, не стремились. Для меня важнее, чтобы с первой до последней минуты команда пласталась», – сказал главный тренер « ».

«Сибирь» вышла в плей-офф первой на Востоке