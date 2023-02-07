Гатиятулин о матче с «Сибирью»: «Сказали ребятам, что нужно выйти не поиграть, а выиграть. Установку на игру выполнили»

прокомментировал победу в матче против « » (5:4 Б).

– Повторюсь – каждая игра у нас на результат. Сегодня сказали ребятам, что нужно выйти не поиграть, а выиграть. Установку на игру выполнили, провели хороший матч.

Единственное – концовку отдали сопернику, чуть сбавили в скорости, отдали шайбу, прижались к воротам, чем «Сибирь» и воспользовалась. Здорово, что победили по буллитам. По самоотдаче нет претензий ни к кому.

– Можно ли сказать, что «Трактор» в последнее время в плане результата очень зависим от троек Ткачева и Хохрякова?

– Каждый выполняет свою роль. Здорово, что сейчас забивают эти ребята. До этого где-то другие звенья забивали. Ребята, кто постарше – ведут за собой. И молодежь в сравнении с началом чемпионата сделала шаг вперед и играет более уверенно, со спортивной наглостью.

Отмечу и вратарей. Ребята без опыта игры в у нас в этом сезоне. За счет работы все помогаем друг другу. Результат в нашей команде зависит от каждого игрока.

– Никита Тертышный сегодня оформил гол+пас, забил два буллита. Можно ли сказать, что сейчас мы видим прошлогоднего Тертышного?

– Если брать по игре, то он здорово играл и в начале сезона, но не мог реализовать свои моменты. На него это давило. Может, где-то была психологическая растерянность. Тем не менее за счет работы это преодолел. Также ребята в команде и тренеры его поддерживали. Все воздается. Вот пример – Никита.

– Слишком ли сильно пришлось перестраивать игру в большинстве в связи с отсутствием Бурдасова и Сошникова? Можно ли сказать, что сейчас у «Трактора» более вариативный розыгрыш?

– Потеряли двух игроков, которые являются ключевыми в двух бригадах большинства и в звеньях при игре «5 на 5». Неплохо в большинстве сейчас получается, времени что-то натренировать нет, все через видео и разбор. По розыгрышу – неплохо, но нужно добавить в реализации.

– Когда стоит ожидать возвращения Сошникова?

– Надеемся, что к домашним играм будет готов. Но пока только надежда, – сказал главный тренер « ».