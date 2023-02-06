20-летний Конюшков из «Торпедо» – в пятерке лидеров КХЛ по выигранным единоборствам и успешным передачам среди защитников

входит в число лидеров по некоторым статистическим показателям в .

20-летний защитник « », который проводит первый сезон в лиге, занимает пятое место по выигранным единоборствам и третье – по успешным передачам среди игроков обороны.

Выигранные единоборства:

1. Роберт Хэмилтон (« ») – 148/236 – 62,7%;

2. (« ») – 401/651 – 61,6%;

3. (« ») – 404/673 – 60%;

4. (« ») – 420/700 – 60%;

5. Богдан Конюшков («Торпедо») – 364/608 – 59,9%.

Лидеры по успешным передачам (защитники):

1. (« ») – 2402;

2. ( ) – 2152;

3. Богдан Конюшков («Торпедо») – 2110.

Конюшков набрал 20 (1+19) очков при полезности «плюс 6» в 57 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 20:21.