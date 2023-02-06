20-летний Конюшков из «Торпедо» – в пятерке лидеров КХЛ по выигранным единоборствам и успешным передачам среди защитников
Богдан Конюшков входит в число лидеров по некоторым статистическим показателям в КХЛ.
20-летний защитник «Торпедо», который проводит первый сезон в лиге, занимает пятое место по выигранным единоборствам и третье – по успешным передачам среди игроков обороны.
Выигранные единоборства:
1. Роберт Хэмилтон («Трактор») – 148/236 – 62,7%;
2. Андрей Чибисов («Металлург») – 401/651 – 61,6%;
3. Андрей Сергеев («Локомотив») – 404/673 – 60%;
4. Тэйлор Бек («Сибирь») – 420/700 – 60%;
5. Богдан Конюшков («Торпедо») – 364/608 – 59,9%.
Лидеры по успешным передачам (защитники):
1. Робин Пресс («Северсталь») – 2402;
2. Александр Никишин (СКА) – 2152;
3. Богдан Конюшков («Торпедо») – 2110.
Конюшков набрал 20 (1+19) очков при полезности «плюс 6» в 57 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 20:21.
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