20-летний Конюшков из «Торпедо» – в пятерке лидеров КХЛ по выигранным единоборствам и успешным передачам среди защитников

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Богдан Конюшков входит в число лидеров по некоторым статистическим показателям в КХЛ.

20-летний защитник «Торпедо», который проводит первый сезон в лиге, занимает пятое место по выигранным единоборствам и третье – по успешным передачам среди игроков обороны.

Выигранные единоборства:

1. Роберт Хэмилтон («Трактор») – 148/236 – 62,7%;

2. Андрей ЧибисовМеталлург») – 401/651 – 61,6%;

3. Андрей СергеевЛокомотив») – 404/673 – 60%;

4. Тэйлор БекСибирь») – 420/700 – 60%;

5. Богдан Конюшков («Торпедо») – 364/608 – 59,9%.

Лидеры по успешным передачам (защитники):

1. Робин ПрессСеверсталь») – 2402;

2. Александр Никишин (СКА) – 2152;

3. Богдан Конюшков («Торпедо») – 2110.

Конюшков набрал 20 (1+19) очков при полезности «плюс 6» в 57 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 20:21.

6 комментариев

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Johnny75
Вот что малина и салаты волшебные делают!😉
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Матроскин52
Крутой первый сезон в КХЛ для Богдана!!!! Вот что значит тренерское доверие и игра по системе Профессора и ТШ Торпедо!!! Красавец!!!
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kutavlik
Ох, чувствую, разгребут, разворуют игроков из Торпедо по окончании сезона!!! Вновь появившиеся орденоносцы и им подобные...
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Dundee
Умница Богдан 👍🔥
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Eugenio Ar
Би Кей красавец! Впрочем как и вся команда!
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Евгений Мешков
Из НМХЛ в КХЛ парень поднялся за год.
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