КХЛ рекомендовала «Сибири» пресечь скандирование «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России из-за жалоб на его осквернение («СЭ»)
КХЛ рекомендовала «Сибири» пресекать скандирование «Славься, Сибирь» во время гимна России.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», лига обратилась к клубу на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.
Напомним, во время гимна болельщики клуба скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».
В чем великая нужда пищать что либо во время гимна? После гимна да хоть запищитесь.
зы. если и за это я получу бан, то это будет мегасюр
Так каждый матч.
Паук о Проворове
КХЛ о гимне
В ленте новостей просто началось перечисление разнообразного идиотизма. Сюр какой-то
2. "Славься, страна, и Динамо Москва! "
Или кишки не хватит?