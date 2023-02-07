КХЛ рекомендовала «Сибири» пресечь скандирование «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России из-за жалоб на его осквернение («СЭ»)

рекомендовала « » пресекать скандирование «Славься, Сибирь» во время гимна России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», лига обратилась к клубу на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Напомним, во время гимна болельщики клуба скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».