КХЛ рекомендовала «Сибири» пресечь скандирование «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России из-за жалоб на его осквернение («СЭ»)

Теги Сибирь болельщики КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

КХЛ рекомендовала «Сибири» пресекать скандирование «Славься, Сибирь» во время гимна России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», лига обратилась к клубу на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Напомним, во время гимна болельщики клуба скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».

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26 комментариев

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Ромарио
У некоторых по два гимна играет, пусть тогда звучит гимн каждого региона.Вот и будем музыку слушать вместо хоккея
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cnfc
А по мне это обычная зависть болельщиков тех команд у которых ну никак не рифмуется. Например СКА, ЦСКА,Салават Юлаев. Или Нефтехимик с Северсталью.. Вот и пишут подметные письма. А с другой стороны кто мешает проскандировать- Слався Амур мы гордимся тобой! Или уж совсем на поверхности -самая народная команда СПАРТАК (По их версии) Слався Спартак! Мы гордимся тобой. Ак Барс...Ан нет...что то не получается всем стадионом то...А жалобы...еще в суд подайте на болельщиков
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Vitaliy Glasman
А если слова советского гимна петь- это как? ,,СЭ", вы нам ещё сепаратизм наклейте. А могущество России чем ,,прирастать будет"?
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Ыжык
Браво КХЛ. Этот унылый писк реально оскорблял гимн.
В чем великая нужда пищать что либо во время гимна? После гимна да хоть запищитесь.
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heivani
Слово,осквернение,ну ни как ,ни каким боком не может иметь отношение к слову Сибирь.Верните старый тогда гимн хоккею: ,,в хоккей играют настоящие мужчины,,.Что время терять на гимны,тем более играют легионеры др.стран.Гимн вообще должен звучать в особых случаях,а здесь просто игра,какой смысл?Да,есть торжественные случаи,когда мурашки по коже от исполнения,но на хоккее никогда не испытывал.
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АХИЛЕС
Минусяры работают на полную катушку
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АХИЛЕС
Ответ vegas
За осквернение Государственного Гимна Российской Федерации нужно назначать поражение команде без всяких разговоров! А если не поймут - расформировать команду и тренерский штаб!
У тебя что мания величия
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vegas
За осквернение Государственного Гимна Российской Федерации нужно назначать поражение команде без всяких разговоров! А если не поймут - расформировать команду и тренерский штаб!
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Николай Саныч
Что за брееееед.....
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АХИЛЕС
Коль на то пошло давайте гимн не будем исполнять, а зачем......
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Даня Чебыкин
вы дверь в дурдоме опять не закрыли что ли? это просто сюр и маразм.

зы. если и за это я получу бан, то это будет мегасюр
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андрэ
а все потому фануйди нет в хоккее
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Тихий летун
Хороший штраф выдать руководству...
Так каждый матч.
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АХИЛЕС
Не ну это просто идиоты могли пожаловаться у которых фантазии не хватает
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memphis
Гашек об НХЛ
Паук о Проворове
КХЛ о гимне

В ленте новостей просто началось перечисление разнообразного идиотизма. Сюр какой-то
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гилберт
Шта??????
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anikin.kirill1995
Славься Сибирь!!!
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Иван Попов
1. "Славься, Спартак... "
2. "Славься, страна, и Динамо Москва! "
Или кишки не хватит?
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Фут.Боль
Мда, бред. То есть слово "Сибирь"- это осквернение?
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deddushka
давно пора
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Михаил Пряхин
Вы что сибиряки крыша поехала. Это гимн. России.
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Jeffrey Jay
Идиотизм, да и только!!
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Dastan 82
Это как президент Татарстана больше не президент
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Назар Игорь
Совсем ку-ку... А "шайбу!!!"кричать ещё можно?
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Красный чай
Чья-то фобия сепаратизма доходит до маразма.
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