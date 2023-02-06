Хартикайнен об экологии: «Неприятно замечать, что чистые озера начинают темнеть. Температура воды в реках поднимается выше 20 градусов – это немыслимо»

Теги Салават Юлаев КХЛ Теему Хартикайнен Экология Хоккей

Теему Хартикайнен поделился наблюдениями об ухудшении экологической ситуации в Финляндии.

«Я сделал много наблюдений. Например, я заметил, как нагрелась вода в водоемах, где я проводил много времени в течение своей жизни.

В настоящее время речные пороги в Финляндии обычно закрыты для рыбалки уже в середине лета, когда температура воды поднимается выше 20 градусов. Это абсолютно немыслимо.

Что касается воды, я также заметил, как что-то начало поступать в озера с полей и болот. Неприятно замечать, что чистые озера начинают темнеть. У меня в голове постоянно крутится мысль о том, каково здесь моим детям, внукам и так далее.

Существует сильное беспокойство по поводу того, каков будет результат в один прекрасный день? Где грань?

Если я сохраню свои ресурсы и контакты, чтобы у меня была возможность помочь [окружающей среде], это будет очень хорошо», – сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева».

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6 комментариев

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Сергей Кот
Ответ Антон Киселёв
Хартикайнен, кто взорвал северные потоки? Скажи вслух, кому это выгодно, у вас же "свобода слова"😆
да там просто покурил кто-то неудачно.. кто-непонятно.. ну не будем об этом)
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Антон Киселёв
Хартикайнен, кто взорвал северные потоки? Скажи вслух, кому это выгодно, у вас же "свобода слова"😆
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Дима
Ответ Alex1104
Сейчас легко выдам цепочку! "Европа вынуждена отказаться от дешевого российского газа - Остальной газ слишком дорого обходится - Приходится распечатывать угольные шахты -Путин виноват.
Это мы узнаем во второй или третьей части интервью
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Alex1104
Ответ amur.
Хорошо, что никто из наших не виноват
Сейчас легко выдам цепочку!
"Европа вынуждена отказаться от дешевого российского газа - Остальной газ слишком дорого обходится - Приходится распечатывать угольные шахты -Путин виноват.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
После нас, хоть потоп
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
amur.
Хорошо, что никто из наших не виноват
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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