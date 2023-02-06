Хартикайнен об экологии: «Неприятно замечать, что чистые озера начинают темнеть. Температура воды в реках поднимается выше 20 градусов – это немыслимо»

поделился наблюдениями об ухудшении экологической ситуации в Финляндии.

«Я сделал много наблюдений. Например, я заметил, как нагрелась вода в водоемах, где я проводил много времени в течение своей жизни.

В настоящее время речные пороги в Финляндии обычно закрыты для рыбалки уже в середине лета, когда температура воды поднимается выше 20 градусов. Это абсолютно немыслимо.

Что касается воды, я также заметил, как что-то начало поступать в озера с полей и болот. Неприятно замечать, что чистые озера начинают темнеть. У меня в голове постоянно крутится мысль о том, каково здесь моим детям, внукам и так далее.

Существует сильное беспокойство по поводу того, каков будет результат в один прекрасный день? Где грань?

Если я сохраню свои ресурсы и контакты, чтобы у меня была возможность помочь [окружающей среде], это будет очень хорошо», – сказал бывший нападающий « ».