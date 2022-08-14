Светлов о «Салавате»: «Стал играть в более закрытый хоккей. Заменить Хартикайнена или Умарка – задача не простая»

высказался об игре «Салавата Юлаева» в межсезонье.

– стал играть в более закрытый хоккей. Предпосылки объективные – клуб потерял интересных легионеров. Показалось, что Хмелевски и Хо-Сэнг довольно острые нападающие, однако заменить Хартикайнена или Умарка – задача не простая, требующая времени.

– Новая Уфа сможет быть конкурентной в зеленом дерби?

– Если объективно, летняя селекция Казани делает ее главным фаворитом чемпионата на Востоке, да и в КХЛ в целом. В каких-то матчах зеленого дерби Уфа будет бороться, но на дистанции догнать «Ак Барс» будет тяжело даже «Магнитке» и «Авангарду», – сказал экс-тренер клубов .