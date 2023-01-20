Гарипов о КХЛ: «6-7 лет назад играли Умарк, Хартикайнен, Азеведо, Секач. Я не против ужесточения лимита, но считаю, что легионеры повышают уровень чемпионата»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Нефтехимик ФХР КХЛ Эмиль Гарипов Линус Умарк Джастин Азеведо Теему Хартикайнен Иржи Секач лимит на легионеров Хоккей

Эмиль Гарипов поделился мнением о сокращении лимита на легионеров в КХЛ. 

– Ужесточение лимита на легионеров как оцениваете? Ваш одноклубник по «Нефтехимику» Митякин сказал, что иностранцы повышают уровень лиги.

– Я согласен с ним. Вспомните 6-7 лет назад, какой была КХЛ. Тогда в Уфе играли Умарк, Хартикайнен, в Казани – Азеведо, Секач и так далее. Уровень КХЛ другой был.

Я не против ужесточения лимита. ФХР сама решит, как лучше. Но мое мнение, что легионеры повышают уровень чемпионата. Может, это надо для роста российских хоккеистов. У нас же нет сейчас новых Малкиных, Овечкиных и Панариных, – сказал вратарь «Нефтехимика».

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3 комментария

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Ачиваков Марат
На все 100% прав, без легионеров игра потеряет зрелищность. И абревиатура КХЛ потеряет св значимость.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hanovm16@gmail.com
Своих нужно воспитывать
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Donbass
А Гарипов то прав!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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