Гарипов о КХЛ: «6-7 лет назад играли Умарк, Хартикайнен, Азеведо, Секач. Я не против ужесточения лимита, но считаю, что легионеры повышают уровень чемпионата»

Эмиль Гарипов поделился мнением о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

– Ужесточение лимита на легионеров как оцениваете? Ваш одноклубник по «Нефтехимику» Митякин сказал, что иностранцы повышают уровень лиги.

– Я согласен с ним. Вспомните 6-7 лет назад, какой была КХЛ. Тогда в Уфе играли Умарк, Хартикайнен, в Казани – Азеведо, Секач и так далее. Уровень КХЛ другой был.

Я не против ужесточения лимита. ФХР сама решит, как лучше. Но мое мнение, что легионеры повышают уровень чемпионата. Может, это надо для роста российских хоккеистов. У нас же нет сейчас новых Малкиных, Овечкиных и Панариных, – сказал вратарь «Нефтехимика».