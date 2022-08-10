Никита Щитов: «В Швейцарии в этом году уровень хоккея будет выше, чем в КХЛ. Там много высококлассных иностранцев»

Никита Щитов прокомментировал переход в швейцарский .

Хартикайнен играл в КХЛ за с 2013 по 2022 год. Он покинул клуб по ходу прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

– Я считаю, что в Швейцарии в этом году уровень хоккея будет выше, чем в КХЛ. Там сейчас играет много высококлассных иностранцев.

Уровень жизни в Швейцарии очень хороший, зарплаты там самые высокие в Европе, а в чемпионате меньше переездов. Так что будут наслаждаться жизнью и хоккеем. Пожелаем им успехов. В Россию они не могут приехать – ничего не поделаешь, на них оказывается серьезное давление.

– То есть КХЛ потеряет звание лучшей лиги Европы?

– В Европу будут приезжать игроки со всего мира, и уровень там значительно вырастет. В КХЛ, я считаю, качество хоккея упадет. Большинство классных легионеров уехало, а те иностранцы, которые приезжают, – середнячки.

У нас в основном остается молодежь. Несколько лет назад КХЛ сделала шаг в пользу омоложения, отказавшись от ветеранов, и этот пробел будет серьезно ощутим, и может сыграть злую шутку с лигой. Опытные игроки могли бы подсказать, как готовиться к тренировкам и матчам, как действовать в той или иной ситуации.

Качественная молодежь представлена не во всех командах. ведет в этом плане мощную селекцию, а другие клубы просядут. Когда нам разрешат выступать на чемпионатах мира, мы увидим, что соперники нас превосходят в мастерстве, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева».