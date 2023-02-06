Студент КФУ запустил производство плюшевых эчпочмаков, вдохновившись образом Зарипова на Матче звезд-2020

Студент запустил производство плюшевых эчпочмаков, вдохновившись .

На Матче звезд КХЛ, который прошел в 2020 году, нападающий « » появился с треугольным щитом в виде большого металлического эчпочмака и с флагом Татарстана на спине.

«Идея родилась во время просмотра хоккея в Матче звезд КХЛ, когда Данис Зарипов вышел на лед со щитом в виде эчпочмака. Работа по проекту стартовала в сентябре 2021 года. Пошив подушек происходит вручную, на частных швейных фабриках», – приводит слова студента второго курса юридического факультета КФУ Тимофея Соколова «Бизнес Online».

Учащийся наладил продажу данных сувениров на всех популярных маркетплейсах.