Студент КФУ запустил производство плюшевых эчпочмаков, вдохновившись образом Зарипова на Матче звезд-2020

Теги Ак Барс Данис Зарипов Матч звезд КХЛ Хоккей

Студент запустил производство плюшевых эчпочмаков, вдохновившись Данисом Зариповым.

На Матче звезд КХЛ, который прошел в 2020 году, нападающий «Ак Барса» появился с треугольным щитом в виде большого металлического эчпочмака и с флагом Татарстана на спине. 

«Идея родилась во время просмотра хоккея в Матче звезд КХЛ, когда Данис Зарипов вышел на лед со щитом в виде эчпочмака. Работа по проекту стартовала в сентябре 2021 года. Пошив подушек происходит вручную, на частных швейных фабриках», – приводит слова студента второго курса юридического факультета КФУ Тимофея Соколова «Бизнес Online».

Учащийся наладил продажу данных сувениров на всех популярных маркетплейсах.

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