Студент КФУ запустил производство плюшевых эчпочмаков, вдохновившись образом Зарипова на Матче звезд-2020
Студент запустил производство плюшевых эчпочмаков, вдохновившись Данисом Зариповым.
На Матче звезд КХЛ, который прошел в 2020 году, нападающий «Ак Барса» появился с треугольным щитом в виде большого металлического эчпочмака и с флагом Татарстана на спине.
«Идея родилась во время просмотра хоккея в Матче звезд КХЛ, когда Данис Зарипов вышел на лед со щитом в виде эчпочмака. Работа по проекту стартовала в сентябре 2021 года. Пошив подушек происходит вручную, на частных швейных фабриках», – приводит слова студента второго курса юридического факультета КФУ Тимофея Соколова «Бизнес Online».
Учащийся наладил продажу данных сувениров на всех популярных маркетплейсах.
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