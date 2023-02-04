Квартальнов о Зарипове: «Легенда, капитан «Ак Барса», пять кубков за ним. Нормальные рабочие отношения были с ним»
Дмитрий Квартальнов поделился воспоминаниями о работе с Данисом Зариповым.
– Какой вы как тренер?
– Я сам по себе эмоциональный человек, где-то мне это мешает. Но я такой есть. Где-то нужно чуть-чуть попридержаться, быть терпеливее. Но все мы учимся. У меня рядом с домом есть парк, часто гуляешь там и прокручиваешь все в голове. Подумал, настроил себя на серьезный лад.
– У вас в команде были сложные игроки.
– Все звезды – непростые ребята. Сашка [Радулов], когда я работал в ЦСКА, был на пике формы. Это непростой парень, они все такие, что говорить.
Самое главное – их надо подчинить команде. Понятно, что они хотят набирать очки, он это и делал, его не надо перестраивать. Это игрок высокого полета, который играет и думает чуть по-другому. Его надо развивать, что мы и делали.
– А Зарипов?
– Данис был уже очень взрослым. Никаких проблем, работали – это капитан «Ак Барса», пять кубков за ним, легенда. Нормальные рабочие отношения были с ним, – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ.
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