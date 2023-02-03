Данис Зарипов: «Сейчас я не могу проводить матчи на уровне КХЛ. Даже если не сыграю в этом сезоне, всегда буду рядом с командой»

оценил свои шансы снова сыграть в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

41-летний нападающий не играет с 21 ноября.

«Сейчас я не могу проводить матчи на уровне КХЛ. Буду играть только в том случае, если буду готов на 100 процентов и смогу приносить пользу команде. Какой бы я ни был, но лучше быть здоровым, чем больным лидером. Будем смотреть по ситуации.

Наверное, потребуется какое-то время, чтобы набрать форму и, если мне удастся это, дальше решение будет за Зинэтулой Хайдяровичем [ ]. Если я нужен буду ему, буду играть; если нет, то нет.

Даже если не сыграю в этом сезоне, всегда буду рядом с командой, ездить с ней на выезды во время плей-офф и поддерживать ребят. Будут в роли неиграющего тренера», – сказал нападающий «Ак Барса».

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