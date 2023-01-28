Зарипов о будущем в «Ак Барсе»: «Нахожусь на стадии восстановления, тренируюсь. Билялетдинов решит, достоин ли я места в составе»

оценил информацию о том, что он больше не сыграет за « » в этом сезоне.

«Сразу скажу, что на игру состав определяет тренер. На сегодняшний день я после травмы. Съездил на турнир в Эмираты, меня отправили туда помочь команде и получить практику. По прилету я сложился с гриппом, четыре дня лежал с температурой 39, а в моем возрасте тяжело восстановиться после такого.

Недавно с Зинэтулой Хайдяровичем [ ] абсолютно честно решили, что я нахожусь на стадии восстановления, тренируюсь, набираю обороты. А там уже он решит, достоин ли я места в составе или нет.

Когда меня спрашивают о завершении карьеры, я всегда говорю: как только почувствую, что больше не приношу пользы на льду, так сразу», — сказал форвард «Ак Барса» в эфире программы «Скользкий лед».