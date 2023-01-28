Зарипов о будущем в «Ак Барсе»: «Нахожусь на стадии восстановления, тренируюсь. Билялетдинов решит, достоин ли я места в составе»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Данис Зарипов оценил информацию о том, что он больше не сыграет за «Ак Барс» в этом сезоне.

«Сразу скажу, что на игру состав определяет тренер. На сегодняшний день я после травмы. Съездил на турнир в Эмираты, меня отправили туда помочь команде и получить практику. По прилету я сложился с гриппом, четыре дня лежал с температурой 39, а в моем возрасте тяжело восстановиться после такого.

Недавно с Зинэтулой Хайдяровичем [Билялетдиновым] абсолютно честно решили, что я нахожусь на стадии восстановления, тренируюсь, набираю обороты. А там уже он решит, достоин ли я места в составе или нет.

Когда меня спрашивают о завершении карьеры, я всегда говорю: как только почувствую, что больше не приношу пользы на льду, так сразу», — сказал форвард «Ак Барса» в эфире программы «Скользкий лед».

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13 комментариев

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srs
Ответ Azevedo51
Мне одному кажется, что Данис не приносит пользу на льду команде уже три сезона? Великая серия с Авангардом, где Заря набрал 0+0 и 2 смены в решающей 7-й игре должны были стать для Данилом показателем, что на льду он не помощник, но увы. Ещё и искусственно делают капитана. Все свои кубки Зарипов взял, когда был на ведущей роли, но не первой скрипкой и не капитаном, это о чем то да говорит
В период доминирования Магнитки на Востоке за счет суперсвязки ЗМ, в отрезке когда Авангардом рулил Хартли особой пользы в АБ не было ни от кого. Только в промежутке между этими событиями барсы провели с пользой и забрали чашку, хоть и везения там потребовалось изрядно. Кроме сего скоротечного просветления хоккей окружающих на должном уровне не радовал и пользу не приносил
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srs
Ответ Azevedo51
Мне одному кажется, что Данис не приносит пользу на льду команде уже три сезона? Великая серия с Авангардом, где Заря набрал 0+0 и 2 смены в решающей 7-й игре должны были стать для Данилом показателем, что на льду он не помощник, но увы. Ещё и искусственно делают капитана. Все свои кубки Зарипов взял, когда был на ведущей роли, но не первой скрипкой и не капитаном, это о чем то да говорит
АБ не брал ниодного кубка без Зари на ведущей роли. Более тревожный показатель для какея будусчего
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srs
Ответ RVC
Хватит ждать чуда от Зарипова, его даже на период не хватает
В идеале конечно пригласить Немировски с возможностью обмена в Торпедо на Ларионова. Но это уже в межсезонье, конечно.
Сейчас же придётся обходится тем что есть и поместить Шипачева в список травмированных до конца сезона. Или хотя бы вручить статус лучшего игрока Ротации. Петьку продлят лет на десять, чтобы было подороже расстаться по ходу следующкго же сезона, тут ничего не поделаешь, кумовитый вариант.
Чуда ждать от менеджмента не приходится. Но, подписаний вроде Коваржа, Яшкина, того же Ткачева из системы Лос Анджелеса вместо Вадюши хотелось, конечно, правда не верилось
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Человек Разумный
Ответ srs
Да, Шипачев и Петров увы такие... Ждем чемпионскую связку Зари с Галиевым? - Сколько можно в три звена гонять и по две шайбы за матч вымучивать. ЗЗМ ведь не будя на выручку седого
Не воняй ...
+1
-1
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Azevedo51
Мне одному кажется, что Данис не приносит пользу на льду команде уже три сезона? Великая серия с Авангардом, где Заря набрал 0+0 и 2 смены в решающей 7-й игре должны были стать для Данилом показателем, что на льду он не помощник, но увы. Ещё и искусственно делают капитана. Все свои кубки Зарипов взял, когда был на ведущей роли, но не первой скрипкой и не капитаном, это о чем то да говорит
0
0
0
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RVC
Ответ srs
Да, Шипачев и Петров увы такие... Ждем чемпионскую связку Зари с Галиевым? - Сколько можно в три звена гонять и по две шайбы за матч вымучивать. ЗЗМ ведь не будя на выручку седого
Хватит ждать чуда от Зарипова, его даже на период не хватает
+4
-2
+2
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srs
Ответ mifdamir@icloud.com
Пока не возьмешь еще один Кубок,не останавливайся.
Пожалуй лучший комментарий сезона. Редкость на сегодняшний день. Благодарю, повезло барсам
+2
-2
0
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srs
Ответ Человек Разумный
Неужели ещё не почувствовал свою бесполезность???...баласт...
Да, Шипачев и Петров увы такие... Ждем чемпионскую связку Зари с Галиевым? - Сколько можно в три звена гонять и по две шайбы за матч вымучивать. ЗЗМ ведь не будя на выручку седого
0
-3
-3
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mifdamir@icloud.com
Пока не возьмешь еще один Кубок,не останавливайся.
+6
-3
+3
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Вячеслав Подкорытов
Не позорься , всех денег не заработаешь 😂
+5
-3
+2
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крок 58
Уходят легенды… жалко что так((
+1
-1
0
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Человек Разумный
Неужели ещё не почувствовал свою бесполезность???...баласт...
+5
-3
+2
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Руслан Диниев
Заканчивай, Данис. Это уже не смешно.
+12
-2
+10
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