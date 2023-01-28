Зарипов о будущем в «Ак Барсе»: «Нахожусь на стадии восстановления, тренируюсь. Билялетдинов решит, достоин ли я места в составе»
Данис Зарипов оценил информацию о том, что он больше не сыграет за «Ак Барс» в этом сезоне.
«Сразу скажу, что на игру состав определяет тренер. На сегодняшний день я после травмы. Съездил на турнир в Эмираты, меня отправили туда помочь команде и получить практику. По прилету я сложился с гриппом, четыре дня лежал с температурой 39, а в моем возрасте тяжело восстановиться после такого.
Недавно с Зинэтулой Хайдяровичем [Билялетдиновым] абсолютно честно решили, что я нахожусь на стадии восстановления, тренируюсь, набираю обороты. А там уже он решит, достоин ли я места в составе или нет.
Когда меня спрашивают о завершении карьеры, я всегда говорю: как только почувствую, что больше не приношу пользы на льду, так сразу», — сказал форвард «Ак Барса» в эфире программы «Скользкий лед».
Сейчас же придётся обходится тем что есть и поместить Шипачева в список травмированных до конца сезона. Или хотя бы вручить статус лучшего игрока Ротации. Петьку продлят лет на десять, чтобы было подороже расстаться по ходу следующкго же сезона, тут ничего не поделаешь, кумовитый вариант.
Чуда ждать от менеджмента не приходится. Но, подписаний вроде Коваржа, Яшкина, того же Ткачева из системы Лос Анджелеса вместо Вадюши хотелось, конечно, правда не верилось