Радулов о том, как стал капитаном «Ак Барса»: «Сафонов заболел, Билялетдинов решил меня попробовать. И оставил – типа Илюхе рано, для него это тяжело»

высказался о своем капитанстве в « ».

– У вас чехарда с капитанством пошла в команде. То один капитан, то другой капитан, то третий...

– Я считаю, что здесь команда, коллектив – они решают. Капитан – это как бы так…оно может для кого-то важно, для кого-то это связь между тренерским штабом и командой. Но, по сути, все равно, мне кажется, коллектив, эти взаимоотношения ребят, пацанов в раздевалке – это все равно больше для меня лично значит.

– Ну ты выходишь с этой буквой, ты выходишь первый, и ты видишь, как выглядит команда, потому что она такая заряженная. Для меня очевидно, что ты капитан. И это видно.

– Мы об этом много говорили, и понимаем, что Радулов должен быть капитан, потому что он всех своей энергетикой за собой ведет.

– Понимаешь… Должен… Не должен… Здесь как бы… мне вообще без разницы.

– Скажи, как ты стал капитаном?

– Да никак. Просто Сафонов травму получил, заболел как-то, Зинэтула Хайдярович подошел и сказал: «Я хочу тебя попробовать, пока нет». И все. Две игры выиграли. Он подошел и говорит, что типа хочу тебя оставить. Ну а что, говорю – Сафон же нормальный. Он говорит, типа еще рано Илюхе – молодой, для него это тяжело.

– Как-то с Илюхой разговаривал по этому поводу?

– Да-да. Говорю, Илюх, ты вообще никаких это – у тебя там одно, у меня второе…

– Ну подожди, придет твое время?

– Да нее… Даже так – Илюха, все нормально. Ну а что? Ребята поздравили, сказали напутственные хорошие слова. И все, поехали! А так один капитан здесь – , – сказал форвард казанцев.