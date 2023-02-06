«Динамо» объявило о продлении контракта с Рашевским до 2025 года

Московское « » объявило о продлении контракта с Дмитрием Рашевским.

Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Рашевский – воспитанник системы «Динамо» Санкт-Петербург, выпускник СДЮШОР «Динамо», прошедший все ступени клубной структуры. В КХЛ он дебютировал в 2020 году и с тех пор провел 130 матчей, набрав 69 (33+36) очков при показателе полезности «+22»

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету форварда 30 (15+15) очков в 59 играх.