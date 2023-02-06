«Динамо» объявило о продлении контракта с Рашевским до 2025 года

Теги КХЛ Динамо Дмитрий Рашевский Хоккей

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Рашевским. 

Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2025 года. 

Рашевский – воспитанник системы «Динамо» Санкт-Петербург, выпускник СДЮШОР «Динамо», прошедший все ступени клубной структуры. В КХЛ он дебютировал в 2020 году и с тех пор провел 130 матчей, набрав 69 (33+36) очков при показателе полезности «+22»

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету форварда 30 (15+15) очков в 59 играх.

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3 комментария

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Дима Миронов
лучше бы Виннипег съездил
0
-1
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Кеша
Полезный игрок .
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Dinamik1
Хорошая новость
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