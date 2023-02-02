«Динамо» продлит контракт с Рашевским на улучшенных условиях

« » продлит контракт с Дмитрием Рашевским.

По данным «Чемпионата», в ближайшее время в московском клубе вслед за контрактом Максима Джиошвили официально объявят о новом соглашении с Рашевским, тоже на улучшенных для игрока финансовых условиях.

Рашевский в этом сезоне провел 58 матчей, забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «+15». Дмитрий был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 2021 году в пятом раунде под общим 146-м номером.