«Динамо» продлит контракт с Рашевским на улучшенных условиях

Теги КХЛ Динамо Дмитрий Рашевский Хоккей

«Динамо» продлит контракт с Дмитрием Рашевским.

По данным «Чемпионата», в ближайшее время в московском клубе вслед за контрактом Максима Джиошвили официально объявят о новом соглашении с Рашевским, тоже на улучшенных для игрока финансовых условиях.

Рашевский в этом сезоне провел 58 матчей, забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «+15». Дмитрий был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 2021 году в пятом раунде под общим 146-м номером.

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1 комментарий

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madflava
Диме явно не хватает О’Делла. С Кoдолой, как-то, не очень выходит твoрить. Хорошо бы, в случае, если легионеры покинут клуб, то удалось бы переманить в Динамо Толчинского или (и) Голдобина. Такие партнеры - самое то для него.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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