Гришин об 1:2 Б от «Динамо»: «Рашевский есть Рашевский — он меня и с «Толпаром» похоронил на буллитах»

Главный тренер подвел итоги матча с московским (1:2 Б).

«Острая игра. Голов мало, потому что вратари и полевые отлично проявили себя. Молодежное звено выглядело у нас очень прилично.

Соперник был мастеровитее на буллитах. Рашевский есть Рашевский — он меня и с «Толпаром» похоронил на буллитах.

Как чувствовал себя во фраке? Ощущал себя как дирижер в Большом театре.

Просели ли мы эмоционально, когда пропустили шайбу? Нет, там просто здоровый Джиошвили схватил шайбу, доставил на пятак, а там уже мяли, мяли и запихнули», – сказал Игорь Гришин.

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