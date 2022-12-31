«России не привыкать к железным занавесам, они должны нас мотивировать. И мы это видим – в КХЛ проявляет себя молодежь». Юрзинов об итогах 2022 года

считает, что в 2022 году российская молодежь совершила прорыв.

– Во всем и всегда хочу видеть хорошие моменты, которые мы возьмем в будущее нашего хоккея. На мой взгляд, таких моментов в 2022 году было больше, чем каких-то других. Нашей стране не привыкать к железным занавесам, более того, они должны нас мотивировать. И я скажу, что в каких-то направлениях эту мотивацию мы видим.

– В каких конкретно?

– Для меня открытие второй половины этого года – регулярный чемпионат . Посмотрите, какая плотная борьба идет, сколько непредсказуемых результатов, сколько взлетов и падений!

Больше всего меня радует то, что практически в каждой команде – от Дальнего Востока до столиц – проявляет себя молодежь. Жесткий ритм чемпионата дает молодым дополнительные шансы, поэтому новых имен много. Пальцев двух рук не хватит, чтобы всех пересчитать, давно такого не было!

– Как объясните такую молодежную экспансию?

– Считаю, что на это в частности повлияло решение о сокращении лимита на легионеров. Да, новый лимит еще не введен, но многие клубы уже понимают, что не надо ждать у морей погоды и пора думать о своей перспективе и своих воспитанниках.

Еще один фактор, который способствует доверию молодым, – прогресс российской тренерской школы. Посмотрите, как развиваются тренеры в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Уфе, Владивостоке, Новосибирске, не говоря уже о больших хоккейных центрах – Санкт-Петербурге и Москве.

Новая волна тренеров не боится работать с молодежью! – сказал трехкратный олимпийский чемпион, бывший тренер сборной СССР.