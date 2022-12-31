«России не привыкать к железным занавесам, они должны нас мотивировать. И мы это видим – в КХЛ проявляет себя молодежь». Юрзинов об итогах 2022 года

Теги Салават Юлаев Сибирь СКА Амур Спартак Торпедо Владимир Юрзинов КХЛ Динамо Адмирал лимит на легионеров Политика Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что в 2022 году российская молодежь совершила прорыв. 

– Во всем и всегда хочу видеть хорошие моменты, которые мы возьмем в будущее нашего хоккея. На мой взгляд, таких моментов в 2022 году было больше, чем каких-то других. Нашей стране не привыкать к железным занавесам, более того, они должны нас мотивировать. И я скажу, что в каких-то направлениях эту мотивацию мы видим.

– В каких конкретно?

– Для меня открытие второй половины этого года – регулярный чемпионат КХЛ. Посмотрите, какая плотная борьба идет, сколько непредсказуемых результатов, сколько взлетов и падений!

Больше всего меня радует то, что практически в каждой команде – от Дальнего Востока до столиц – проявляет себя молодежь. Жесткий ритм чемпионата дает молодым дополнительные шансы, поэтому новых имен много. Пальцев двух рук не хватит, чтобы всех пересчитать, давно такого не было!

– Как объясните такую молодежную экспансию?

– Считаю, что на это в частности повлияло решение о сокращении лимита на легионеров. Да, новый лимит еще не введен, но многие клубы уже понимают, что не надо ждать у морей погоды и пора думать о своей перспективе и своих воспитанниках.

Еще один фактор, который способствует доверию молодым, – прогресс российской тренерской школы. Посмотрите, как развиваются тренеры в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Уфе, Владивостоке, Новосибирске, не говоря уже о больших хоккейных центрах – Санкт-Петербурге и Москве.

Новая волна тренеров не боится работать с молодежью! – сказал трехкратный олимпийский чемпион, бывший тренер сборной СССР.

8 комментариев

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Melnikov1968
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За последние 50 лет не припомню железных занавесов. На летние ОИ к нам не приехали, в 84 сами отказались. Можно ещё вспомнить 74-й год, когда сборная СССР по футболу не поехала на матч в Чили. Вот, собственно, все "железные занавесы". Наказания за допинговые скандалы не в счёт.
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vizaslayer
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Ох уж эти прорывки да рывки без раскачки, в умах дедушек.
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Кеша
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Ответ Сергей Орлов
Старый кретин. Извините.
Ты и сейчас кретин .
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Кеша
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Ответ vvl
Молодежь против занавеса. Но есть вещи , как с вратарем ЦСКА. И такие ,как Юрзинов, готовы на все, что бы только им было хорошо.Это Юрзинову не привыкать к железному занавесу и целовать тех кого всю жизнь целовал.
Это ты 30 декабря зарегистрировался , чтобы писать гадости в адрес России. Вас модераторы сотнями удаляют ежедневно, а вы все плодите и плодите новые аккаунты .
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Сергей Орлов
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Старый кретин. Извините.
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Кеша
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Ответ vvl
Молодежь против занавеса. Но есть вещи , как с вратарем ЦСКА. И такие ,как Юрзинов, готовы на все, что бы только им было хорошо.Это Юрзинову не привыкать к железному занавесу и целовать тех кого всю жизнь целовал.
Откуда такие вылезают . Юрзинову 82 года . Ему уже ничего не надо . Он всего достиг . Почётный гражданин Швейцарии. Всем все доказал . А ты вообще никто .
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goducks
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Для самого Юрзинова занавес не такой уж железный был — два сезона в капиталистической Финляндии отыграл, да и все 90-е в Европе тренировал
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vvl
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Молодежь против занавеса. Но есть вещи , как с вратарем ЦСКА. И такие ,как Юрзинов, готовы на все, что бы только им было хорошо.Это Юрзинову не привыкать к железному занавесу и целовать тех кого всю жизнь целовал.
+10
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