Быков о смерти Муртазы Рахимова: «Для меня он стал как отец. Это великий человек, пусть душа его покоится с миром»

Теги Салават Юлаев Вячеслав Быков КХЛ Муртаза Рахимов Политика Хоккей

Вячеслав Быков выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

«Для меня Муртаза Губайдуллович стал как отец. Буквально перед тем как принять команду «Салават Юлаев», у меня умер отец, а Муртаза Губайдуллович всегда говорил: «Приходи ко мне в кабинет, поговорим, ты мне как улым (сын – прим. Sports.ru).

Этот человек был мудрым, жизнерадостным, он с большим вниманием относился к простым людям. Большое внимание уделял спорту, футболу, хоккею. Мы много разговаривали, как лучше развивать хоккей.

Ему было приятно осознавать, что с ним советуются. Это великий человек, пусть душа его покоится с миром», – сказал бывший тренер «Салавата» и сборной России. 

Быков возглавлял уфимский клуб на протяжении двух сезонов (2009/10 и 2010/11). В 2011 году он выиграл с ним Кубок Гагарина. 

Рахимов возглавлял Башкортостан с 1990 по 2010 годы. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. 

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5 комментариев

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Maxim Vasnechov
Ответ Сергей Орлов
Обычный региональный хан, по уши погрязший в коррупции. В правовом государстве сидел бы в тюрьме.
Первопроходец многих российских практик! Одним из первых стал выборы, буквально на коленке рисовать, устроил личный паханат, с собой во главе.
Но самое смешное, что по сравнению со следующими товарищами, даже этот персонаж кажется адекватным руководителем. Отрицательный отбор в деле.
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Азамат Шакиров
Ответ Сергей Орлов
Обычный региональный хан, по уши погрязший в коррупции. В правовом государстве сидел бы в тюрьме.
По себе людей не судят
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Обычный региональный хан, по уши погрязший в коррупции. В правовом государстве сидел бы в тюрьме.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ФКСМ..ХКСЮ
Великим был человеком. Очень много полезного сделал для республики и в частности для хоккея.
Ауыр тупрағы еңел булһын. Тыныс йоҡла Мортаза Ғөбәйҙулла улы. 😪
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Александр Шерстнев
Соболезную муртоза рахимов был не просто президентом он большой вклад внёс в саловат юлаев если бы не муртоза рахимов кубок не когда не взяли он был большим человеком и хорошим человеком Соболезную всем родным и близким пускай земля ему будет пухом
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