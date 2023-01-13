Быков о смерти Муртазы Рахимова: «Для меня он стал как отец. Это великий человек, пусть душа его покоится с миром»

выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

«Для меня Муртаза Губайдуллович стал как отец. Буквально перед тем как принять команду « », у меня умер отец, а Муртаза Губайдуллович всегда говорил: «Приходи ко мне в кабинет, поговорим, ты мне как улым (сын – прим. Sports.ru).

Этот человек был мудрым, жизнерадостным, он с большим вниманием относился к простым людям. Большое внимание уделял спорту, футболу, хоккею. Мы много разговаривали, как лучше развивать хоккей.

Ему было приятно осознавать, что с ним советуются. Это великий человек, пусть душа его покоится с миром», – сказал бывший тренер «Салавата» и сборной России.

Быков возглавлял уфимский клуб на протяжении двух сезонов (2009/10 и 2010/11). В 2011 году он выиграл с ним Кубок Гагарина.

Рахимов возглавлял Башкортостан с 1990 по 2010 годы. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.