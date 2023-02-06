Хекстолл о «Питтсбурге»: «Мы были очень нестабильны в этом году. Наш состав на бумаге мне нравится, а некоторые матчи и результаты – не так сильно»

высказался о проблемах « ».

«Я думаю, что наша команда была очень нестабильна в этом году. Я думаю, у нас были моменты, когда мы были очень хороши. Я думаю, у нас были моменты, когда мы были не очень хороши. Я думаю, это характеризует многих игроков в нашей команде.

Мы стремимся к большей стабильности в индивидуальном плане с этого момента и до конца года, по всем направлениям.

Мы хотели бы стать лучше. Иногда стать лучше – значит сделать шаг, который, возможно, подойдет нам лучше, чем то, что у нас есть. Когда я смотрю на наш состав на бумаге, мне нравится наша команда. Когда я смотрю некоторые игры и результаты, они мне нравятся не так сильно.

Я думаю, если посмотреть на наших лучших игроков, то по большей части, они показали себя хорошо. Я думаю, что некоторым из наших игроков иногда нужно проявлять себя лучше, и мы, безусловно, ожидаем, что они это сделают», – сказал генменеджер «Пингвинс».