Хекстолл о «Питтсбурге»: «Мы были очень нестабильны в этом году. Наш состав на бумаге мне нравится, а некоторые матчи и результаты – не так сильно»

Теги Питтсбург НХЛ Рон Хекстолл Хоккей

Рон Хекстолл высказался о проблемах «Питтсбурга».

«Я думаю, что наша команда была очень нестабильна в этом году. Я думаю, у нас были моменты, когда мы были очень хороши. Я думаю, у нас были моменты, когда мы были не очень хороши. Я думаю, это характеризует многих игроков в нашей команде.

Мы стремимся к большей стабильности в индивидуальном плане с этого момента и до конца года, по всем направлениям.

Мы хотели бы стать лучше. Иногда стать лучше – значит сделать шаг, который, возможно, подойдет нам лучше, чем то, что у нас есть. Когда я смотрю на наш состав на бумаге, мне нравится наша команда. Когда я смотрю некоторые игры и результаты, они мне нравятся не так сильно.

Я думаю, если посмотреть на наших лучших игроков, то по большей части, они показали себя хорошо. Я думаю, что некоторым из наших игроков иногда нужно проявлять себя лучше, и мы, безусловно, ожидаем, что они это сделают», – сказал генменеджер «Пингвинс». 

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3 комментария

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MESSIya
Нестабильность и результаты связаны с падением уровня игры Картера, Капанена, Хайнена+травмы Джарри. По факту боттом-6 совсем не помогает топ-6,а оборона постоянно лажает, т. к большая часть защей постоянно травмированы. Нужны пару обменов, чтоб оживить нижние звенья.
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Malodinovskiy
Питтсбург-слишком старая команда.
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See what
И что ему нравится - первая пятерка большинства: 58-59-87-71-67. Это состав для ам.фута (2 лайнбекера, тай-энд и 2 линейных), а не для хоккея на льду
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