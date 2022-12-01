Хекстолл о Летанге: «Воин на льду, но прежде всего – сын, отец, муж и друг. Его здоровье – наш приоритет номер один»

Генменеджер высказался о ситуации с .

35-летний защитник перенес инсульт во второй раз за карьеру. В 2014 году он пропустил более двух месяцев, но после этого провел 543 матча в регулярном чемпионате и еще 69 в плей-офф.

«Крис сообщил о симптомах в понедельник и был немедленно доставлен в больницу для тестирования. Результаты тестов были шокирующими, но мы благодарны судьбе за то, что с Крисом все хорошо.

Мы благодарны нашему медицинскому персоналу и врачам. Крис – это воин на льду, но прежде всего – сын, отец, муж и друг. Его здоровье – наш приоритет номер один», – сказал Хекстолл.

У Летанга – инсульт! Уже второй за последние 8 лет: тогда он вернулся на лед через два месяца