Генменеджер «Питтсбурга»: «Сложно выиграть Кубок Стэнли, но это наша миссия. Могли победить в двух последних сериях плей-офф»

Генеральный менеджер поразмышлял о шансах команды выиграть Кубок Стэнли.

«Каждый сезон – это новый сезон. Мы проиграли две серии плей-офф с тех пор, как я пришел в клуб.

Но мы понимали, что могли выиграть обе серии. Поэтому это то, что дает нам надежду. , и по-прежнему очень хорошие хоккеисты.

Считаем, что этот состав еще способен пройти далеко [в плей-офф]. Нам нравится наш состав. Мне нравится наше положение как команды.

В этой лиге сложно побеждать. Сложно выиграть серию в плей-офф. Сложно выиграть , но это наша миссия», – заявил Рон Хекстолл.

В 2021 году «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» (2-4 в серии) в первом раунде, в 2022 году «Пингвинс» уступили «Рейнджерс» (3-4 в серии) в первом раунде.