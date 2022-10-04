«Питтсбург» готов обменять защитника Пьера-Оливье Жозефа (Daily Faceoff)

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«Питтсбург» готов обменять защитника Пьера-Оливье Жозефа.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, генменеджер клуба Рон Хекстолл уведомил коллег, что 23-летний игрок доступен для обмена. 

Жозеф (младший брат форварда «Оттавы» Матье Жозефа) провел 20 матчей в НХЛ за 2 последних сезона и набрал 5 (1+4) очков. 

В АХЛ в минувшем сезоне на его счету 33 (10+23) очка в 61 матче при полезности «+8». В 6 матчах Кубка Колдера он добавил еще 5 (1+4) баллов. 

В следующих двух сезонах у него будет действовать односторонний контракт с кэпхитом 825 тысяч долларов. 

Сейчас у «Питтсбурга» в составе 8 защитников с односторонними контрактами (плюс Тай Смит на контракте новичка).

Таким образом, клуб может потерять одного из них из-за необходимости прохождения драфта отказов при сокращении состава. 

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