«Питтсбург» готов обменять защитника Пьера-Оливье Жозефа (Daily Faceoff)

готов обменять защитника Пьера-Оливье Жозефа.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, генменеджер клуба уведомил коллег, что 23-летний игрок доступен для обмена.

Жозеф (младший брат форварда «Оттавы» Матье Жозефа) провел 20 матчей в за 2 последних сезона и набрал 5 (1+4) очков.

В в минувшем сезоне на его счету 33 (10+23) очка в 61 матче при полезности «+8». В 6 матчах Кубка Колдера он добавил еще 5 (1+4) баллов.

В следующих двух сезонах у него будет действовать односторонний контракт с кэпхитом 825 тысяч долларов.

Сейчас у «Питтсбурга» в составе 8 защитников с односторонними контрактами (плюс Тай Смит на контракте новичка).

Таким образом, клуб может потерять одного из них из-за необходимости прохождения драфта отказов при сокращении состава.