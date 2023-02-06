Радулов о борьбе в КХЛ на Востоке: «Команды подравнялись, много хороших игроков, никто не хочет уступать»

Форвард «Ак Барса» высказался после матча с « » (5:1).

– Насколько вам нравится играть, когда у команды все получается?

– Нужно работать в каждом матче, тогда результат придет. Слушать тренерскую установку, стараться ее выполнять.

– Большинство в начале сезона не шло, сейчас ситуация иная. Что поменяли?

– Ничего, просто работаем, смотрим видеонарезки, разговариваем. Стараемся больше бросать. От игры к игре оно то приходит, то уходит. Надо на каждое большинство выходить максимально заряженными и стараться его реализовать.

– Как вы подбиваете шайбу, чтобы она попала в цель?

– Нужно следить за шайбой, стараться играть перед вратарем в створ. Не всегда удается ее подправить, но если вратарь не видит момента броска, то это чаще всего заканчивается голом.

– Весь сезон на Востоке плотная борьба, о чем это вам говорит?

– Команды подравнялись, много хороших игроков, никто не хочет уступать. Все хотят забраться повыше в таблице, это здорово для лиги, болельщиков, для хоккея в целом.

– Какие ожидания от дальневосточного выезда?

– Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно там сыграем. Вижу, что команды там хорошо подготовлены физически, обучены. Нас ждут тяжелые игры, – сказал форвард « ».