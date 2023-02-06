Радулов о борьбе в КХЛ на Востоке: «Команды подравнялись, много хороших игроков, никто не хочет уступать»
Форвард «Ак Барса» Александр Радулов высказался после матча с «Куньлунем» (5:1).
– Насколько вам нравится играть, когда у команды все получается?
– Нужно работать в каждом матче, тогда результат придет. Слушать тренерскую установку, стараться ее выполнять.
– Большинство в начале сезона не шло, сейчас ситуация иная. Что поменяли?
– Ничего, просто работаем, смотрим видеонарезки, разговариваем. Стараемся больше бросать. От игры к игре оно то приходит, то уходит. Надо на каждое большинство выходить максимально заряженными и стараться его реализовать.
– Как вы подбиваете шайбу, чтобы она попала в цель?
– Нужно следить за шайбой, стараться играть перед вратарем в створ. Не всегда удается ее подправить, но если вратарь не видит момента броска, то это чаще всего заканчивается голом.
– Весь сезон на Востоке плотная борьба, о чем это вам говорит?
– Команды подравнялись, много хороших игроков, никто не хочет уступать. Все хотят забраться повыше в таблице, это здорово для лиги, болельщиков, для хоккея в целом.
– Какие ожидания от дальневосточного выезда?
– Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно там сыграем. Вижу, что команды там хорошо подготовлены физически, обучены. Нас ждут тяжелые игры, – сказал форвард «Ак Барса».
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