Билялетдинов о лидерстве «Ак Барса» в таблице: «Это больше заслуга ребят, выполняющих задачи, которые мы ставим»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Тимур Билялов Куньлунь Ред Стар Хоккей

Зинэтула Билялетдинов рассказал о победе над «Куньлунем» со счетом 5:1.

– Ребята хорошо сыграли, с хорошим настроением. Были опасения, что после неудачной игры в Петербурге ребята переживали, расстроились, но они сумели подготовиться и достойно сыграли.

– Как вам игралось в атмосфере дворца в Мытищах после игры против СКА?

– Нас особенно ничего не напрягало. Задача была хорошо сыграть сегодня, ребята справились.

– Тимур Билялов играл сегодня, чтобы вернуть ему уверенность после поражения в Петербурге?

– Нет, такого не было.

– 1 ноября команда была вне зоны плей-офф, 1 февраля она на первом месте. Что вы изменили в команде?

– Должен сказать, что в большей степени здесь заслуга ребят, которые выполняют задачи, которые мы ставим перед ними. Поэтому это больше к команде, к их отношению к тому, что происходит.

– Принципиально ли для команды закончить регулярку на первом месте?

– Принципиально выигрывать матчи. Есть желание выиграть матч, на который выходим, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tina
Всё правильно, надо хорошо готовиться к матчам с любым соперником и выигрывать их...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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