Билялетдинов о лидерстве «Ак Барса» в таблице: «Это больше заслуга ребят, выполняющих задачи, которые мы ставим»

рассказал о победе над « » со счетом 5:1.

– Ребята хорошо сыграли, с хорошим настроением. Были опасения, что после неудачной игры в Петербурге ребята переживали, расстроились, но они сумели подготовиться и достойно сыграли.

– Как вам игралось в атмосфере дворца в Мытищах после игры против СКА?

– Нас особенно ничего не напрягало. Задача была хорошо сыграть сегодня, ребята справились.

– играл сегодня, чтобы вернуть ему уверенность после поражения в Петербурге?

– Нет, такого не было.

– 1 ноября команда была вне зоны плей-офф, 1 февраля она на первом месте. Что вы изменили в команде?

– Должен сказать, что в большей степени здесь заслуга ребят, которые выполняют задачи, которые мы ставим перед ними. Поэтому это больше к команде, к их отношению к тому, что происходит.

– Принципиально ли для команды закончить регулярку на первом месте?

– Принципиально выигрывать матчи. Есть желание выиграть матч, на который выходим, – сказал главный тренер « ».