Билялетдинов о лидерстве «Ак Барса» в таблице: «Это больше заслуга ребят, выполняющих задачи, которые мы ставим»
Зинэтула Билялетдинов рассказал о победе над «Куньлунем» со счетом 5:1.
– Ребята хорошо сыграли, с хорошим настроением. Были опасения, что после неудачной игры в Петербурге ребята переживали, расстроились, но они сумели подготовиться и достойно сыграли.
– Как вам игралось в атмосфере дворца в Мытищах после игры против СКА?
– Нас особенно ничего не напрягало. Задача была хорошо сыграть сегодня, ребята справились.
– Тимур Билялов играл сегодня, чтобы вернуть ему уверенность после поражения в Петербурге?
– Нет, такого не было.
– 1 ноября команда была вне зоны плей-офф, 1 февраля она на первом месте. Что вы изменили в команде?
– Должен сказать, что в большей степени здесь заслуга ребят, которые выполняют задачи, которые мы ставим перед ними. Поэтому это больше к команде, к их отношению к тому, что происходит.
– Принципиально ли для команды закончить регулярку на первом месте?
– Принципиально выигрывать матчи. Есть желание выиграть матч, на который выходим, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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