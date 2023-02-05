КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Металлург» против «Трактора», ЦСКА сыграет с «Барысом»
«Сибирь» примет «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» будет противостоять «Трактору», ЦСКА сыграет с «Барысом».
- Дата проведения
- 5 февраля, 12.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 5 февраля, 14.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 5 февраля, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.30, «Арена-Мытищи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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