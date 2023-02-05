КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Металлург» против «Трактора», ЦСКА сыграет с «Барысом»

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«Сибирь» примет «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» будет противостоять «Трактору», ЦСКА сыграет с «Барысом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Адмирал
Дата проведения
5 февраля, 12.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Нефтехимик
Дата проведения
5 февраля, 14.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Трактор
Дата проведения
5 февраля, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Сочи
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Барыс
Дата проведения
5 февраля, 17.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Ак Барс
Дата проведения
5 февраля, 17.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

7 комментариев

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Scrappy_Coco
Интересно, с каким счётом сегодня трахтор вынесет Металлург? Отмазку для пресс конференции губашлеп уже придумал, в стиле сами себе привезли шайбы, но мы старались, но как обычно облажались)
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Андрей Геннадьевич
За Адмирал!!!
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Xell
Сегодня поставил 3штуки на Магнитку. Но желаю победы Трактору!
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leon74
Успеха Трактору.
+1
-1
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Алексей Табашников
Трактору победы!! Помогите Магнитке продлить серию)))
+3
-1
+2
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Magnit102
За МЕТАЛЛУРГ 🦊✊!!!Пора,парни.
+1
0
+1
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Ачиваков Марат
За Барыс!
+2
-1
+1
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