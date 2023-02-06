Скабелка о 5 очках Михайлиса в матче с ЦСКА: «Он сделал игру, но это и есть работа лидера команды»
Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с ЦСКА (6:5 ОТ).
«Очень насыщенный у нас календарь, мы за месяц сыграли 17 матчей. Не все всегда складывалось так, как мы хотели. Сегодняшний матч дорогого стоит с точки зрения командной химии и всего остального. Сейчас у нас будет пауза, отдохнем, подготовимся к концовке регулярного чемпионата.
ЦСКА — мощная, физически команда, нам непросто было сдерживать атаки, были ошибки. Но важно то, что ты готов исправить эти ошибки. В третьем периоде взяли игру под контроль, перестали отбрасываться, достаточно интересно начали играть в атаке.
Пять очков Михайлиса? Очень хороший показатель! Я поблагодарил Никиту за матч. Он сегодня сделал игру, но это, скажем так, и есть работа лидера команды», – сказал Андрей Скабелка.
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