Скабелка о 5 очках Михайлиса в матче с ЦСКА: «Он сделал игру, но это и есть работа лидера команды»

Главный тренер « » подвел итоги матча с (6:5 ОТ).

«Очень насыщенный у нас календарь, мы за месяц сыграли 17 матчей. Не все всегда складывалось так, как мы хотели. Сегодняшний матч дорогого стоит с точки зрения командной химии и всего остального. Сейчас у нас будет пауза, отдохнем, подготовимся к концовке регулярного чемпионата.

ЦСКА — мощная, физически команда, нам непросто было сдерживать атаки, были ошибки. Но важно то, что ты готов исправить эти ошибки. В третьем периоде взяли игру под контроль, перестали отбрасываться, достаточно интересно начали играть в атаке.

Пять очков Михайлиса? Очень хороший показатель! Я поблагодарил Никиту за матч. Он сегодня сделал игру, но это, скажем так, и есть работа лидера команды», – сказал .