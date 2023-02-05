«Барыс» обыграл ЦСКА (6:5 ОТ), отыгравшись три раза по ходу матча. Михайлис сделал дубль и набрал 5 очков

Теги ЦСКА видео Андрей Скабелка КХЛ Барыс Никита Михайлис Sports.ru - Казахстан Хоккей

«Барыс» одержал волевую победу над ЦСКА.

Команда тренера Андрея Скабелки обыграла ЦСКА (6:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу игры казахстанский клуб смог отыграться три раза: с 0:1, с 2:4 и с 4:5.

ЦСКА вышел вперед – 5:4 – на отметке 50:28 в третьем периоде. Но форвард «Барыса» Никита Михайлис сравнял счет спустя 23 секунды.

Михайлис, помимо этого, забросил победную шайбу команды в овертайме. Нападающий отметился 5 (2+3) баллами в этом матче.

Победа позволила «Барысу» сохранить шансы на попадание в плей-офф, поскольку команда провела больше всех матчей (62) в Восточной конференции.

Команда из Казахстана занимает 10-е место в таблице, набрав 59 очков. Каждый из ближайших конкурентов сыграл меньше игр – «Трактор» (60), «Нефтехимик» (60), «Амур» (59).

13 комментариев

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Раис Кабиров
Барыс хорошая команда он должен играть в ПО .Я кроме своей команды болею за Барыс и за Минское динамо
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кракадил
Казахи съели коней)
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bk leon
Ответ Muradona69
Сколько можно смотреть на это позорище?! Давайте лучше вообще без вратарей играть будем, с 6-м полевым игроком. Уверен, результаты будут не хуже, а то и лучше. Неужели нельзя ОДНОГО нормального вратаря найти, который хоть что-то будет ловить и отбивать?! Ведь в ворота залетает абсолютно все, что летит в створ
Не надо просто вратарей в армию спихивать, когда они от вас уйти хотят. Вот и весь секрет успеха
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Михаил Прохоров
Ответ Анатолий Григорьев
Фёдоров такой же тренер, квк Путин президент! Надувает щеки, пытается сделать умное лицо, а толку ноль!
Анатолия, а Путин тут причём? Или ждёшь плюсики?
+5
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+5
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Вячеслав Подкорытов
Умник ты хренов Мурадовна ничего не смыслящий как в хоккее так и в спорте 😂
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-1
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Огюст
Игроки Барыса проявили боевой характер -ушли от поражения и победили , есть шанс цепляться за восьмёрку ! Михайлис крут - "притащил" команду к победе !
+5
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+5
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Анатолий Григорьев
Фёдоров такой же тренер, квк Путин президент! Надувает щеки, пытается сделать умное лицо, а толку ноль!
+2
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Вячеслав Подкорытов
Ответ Muradona69
Сколько можно смотреть на это позорище?! Давайте лучше вообще без вратарей играть будем, с 6-м полевым игроком. Уверен, результаты будут не хуже, а то и лучше. Неужели нельзя ОДНОГО нормального вратаря найти, который хоть что-то будет ловить и отбивать?! Ведь в ворота залетает абсолютно все, что летит в створ
Умник ты хренов Мурадовна , ничего не смыслишь в хоккее да и в спорте 🤣
+4
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+2
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Михаил Прохоров
Потому никогда не беру коней ни в пресс, ни в одинар.
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Darkhan Darkhan
Никита проснулся, жалко что поздновато, мы походу МИМО
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Muradona69
Сколько можно смотреть на это позорище?! Давайте лучше вообще без вратарей играть будем, с 6-м полевым игроком. Уверен, результаты будут не хуже, а то и лучше. Неужели нельзя ОДНОГО нормального вратаря найти, который хоть что-то будет ловить и отбивать?! Ведь в ворота залетает абсолютно все, что летит в створ
+8
-1
+7
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АХМЕТЫЧ
Никита сегодня молодец.
+2
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dmitriy1981
Окулов забил головой). Жаль не засчитали
+4
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