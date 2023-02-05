«Барыс» обыграл ЦСКА (6:5 ОТ), отыгравшись три раза по ходу матча. Михайлис сделал дубль и набрал 5 очков

«Барыс» одержал волевую победу над ЦСКА.

Команда тренера обыграла ЦСКА (6:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

По ходу игры казахстанский клуб смог отыграться три раза: с 0:1, с 2:4 и с 4:5.

вышел вперед – 5:4 – на отметке 50:28 в третьем периоде. Но форвард « » сравнял счет спустя 23 секунды.

Михайлис, помимо этого, забросил победную шайбу команды в овертайме. Нападающий отметился 5 (2+3) баллами в этом матче.

Победа позволила «Барысу» сохранить шансы на попадание в плей-офф, поскольку команда провела больше всех матчей (62) в Восточной конференции.

Команда из Казахстана занимает 10-е место в таблице, набрав 59 очков. Каждый из ближайших конкурентов сыграл меньше игр – «Трактор» (60), «Нефтехимик» (60), «Амур» (59).