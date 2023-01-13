Скабелка о 2:5 от ЦСКА: «У «Барыса» нет упаднических настроений, но мало хорошо играть только часть матча»

Главный тренер « » подвел итоги матча с ЦСКА (2:5).

«Не поддержали мы болельщиков, которые нас гнали сегодня вперед. У ЦСКА мастерства побольше, но все эти моменты компенсируются самоотдачей, характером, жаждой борьбы. На весь матч нам этого не хватило.

Первый период получился достаточно слабый. Во втором ребята перестроились. Все идет от головы. На такие команды, как ЦСКА, не надо настраиваться. Возможно, сказалось тяжелое выездное турне. У нас нет упаднических настроений, но мало хорошо играть только часть игры.

Проблема первого звена? Если мы собираем всех в одной тройке, то в атаке рождаются голы, но в обороне получается в минус. Вей держит уровень, он лидер и настоящий капитан. Но не все до него дотягивают», – сказал .