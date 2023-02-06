Тамбиев об 1:2 ОТ от «Сибири»: «Восемь очков нелегко у Мартемьянова взять, а шесть за сезон – нормально»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:2 ОТ).

«Боевая хорошая игра. Совершенно равная. Нам не повезло в овертайме, а соперник нас наказал. Мы не забили, а нам забили. Хотя момент с Гутиком в овертайме очень спорный. Но что сделаешь? Я на это повлиять не могу.

Очко нам пригодится. Идет неистовая борьба за плей-офф. Жалко, что не два очка сегодня. На гол мы сегодня наработали. Было одно большинство – его реализовали.

«Сибирь» тоже добротная, конкретная команда. В Новосибирске всем нелегко играть. Восемь очков нелегко у взять, а шесть за сезон – нормально.

В случае с первой шайбой мы сыграли неправильно, хотя знаем, как играет Бек. Поставили Хомченко, потому что поставили. Он играл хорошо. «Адмирал» играет в этом сезоне вот так, мне системность понравилась, это наш хоккей», – сказал .